Jackson Wang en México 2026: cómo llegar, horarios y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

Si te estás preparando para el concierto de Jackson Wang en México este 20 de abril de 2026, aquí encontrarás toda la información que necesitas para disfrutar cada segundo de este maravilloso show de un artista reconocido en todo el mundo por su energía, estilo y conexión con el público.

¿Cómo llegar al Estadio GNP hoy lunes 20 de abril de 2026?

El Estadio GNP Seguros se encuentra dentro de la zona de Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco. La forma más práctica de llegar es en transporte público: puedes tomar la Línea 9 del Metro y bajar en la estación Velódromo, que está a pocos minutos caminando del recinto. También hay opciones de Metrobús cercanas, así como taxis o aplicaciones de transporte. Si decides ir en coche, toma en cuenta que el tráfico suele ser intenso en días de eventos, por lo que se recomienda salir con anticipación y considerar estacionamientos cercanos.

¿A qué hora abren para el concierto de Jackson Wang?

Para eventos de esta magnitud, las puertas del estadio suelen abrir entre 2 y 3 horas antes del inicio del concierto. En este caso, se espera que el acceso comience alrededor de las 17:00 o 18:00 horas, aunque es importante verificar tu boleto o las redes oficiales del evento para confirmar. Llegar temprano te permitirá evitar filas largas, ubicar tu lugar con calma y disfrutar del ambiente previo al show.

¿Quién es Jackson Wang?

Jackson Wang es un cantante, rapero y bailarín originario de Hong Kong, conocido por formar parte del grupo de K-pop GOT7, Sin embargo se ha desarrollado una exitosa trayectoria como solista, destacando por su estilo que mezcla pop, hip hop y R&B. También es fundador de su propia marca y productora, lo que lo ha consolidado como una figura influyente en la industria musical internacional.

