¡Arrepentido de sus errores! Kanye West se DISCULPA por comentarios antisemitas y revela cuál fue el motivo de sus ofensas

Kanye West , rapero estadounidense mejor conocido como Ye, lanzó a través de un periodico estadounidense una disculpa por comentarios antisemitas que hizo en el pasado así como la causa de estos; un problema severo con daños en su salud mental, aquí te compartimos toda la información.

¿Qué fue lo que escribió Kanye West en la carta del periodico estadounidense?

Kanye Omari West, ahora conocido como Ye, es uno de los artistas de rap más influyente en las últimas décadas no solo por su trabajo en la música, sino también por ser una figura representativa en la moda y por su carrera como productor musical . Sin embargo, la vida del cantante ha estado llena de polémicas, una de ellas fue la cantidad de mensajes antisemitas y llenos de odio que lanzó en 2022. Dichos mensajes generaron no sólo polémica sino que marcas globales rompieran relación con él luego de colaborar juntos además de la gran preocupación que causó en sus fans. Es por eso que a través de una página en un periódico estadounidense pidió disculpas y expresó que dichas actitudes fueron derivadas de un trastorno bipolar tipo 1.

Por otro lado, Ye explicó que todo se derivó a un accidente que tuvo hace veinticinco años en el que se fracturó la mandíbula y donde las consecuencias no solo afectaron su salud física sino también la mental. El rapero contó cómo dejó de conectarse con la realidad y trató mal a las personas que amaba. Ye se mostró muy arrepentido, pidió disculpas también a la comunidad afroamericana y dijo buscar el perdón de las personas además de que reiteró “eso no justifica lo que hice”.

¿Cómo será el concierto de Ye en la Ciudad de México?

Kanye West vino por primera vez a México en 2008 con motivo de su gira "Glow in the Dark Tour"; es decir, después de 18 años el rapero estadounidense pisará tierras aztecas por segunda vez pues este 30 y 31 de enero se presentará en la Monumental Plaza de Toros "La México". Sus presentaciones son unas de las más esperadas y llenas de expectativas pues se espera que Ye haga un performance como suele acostumbrar a hacer. Por su parte, también va estrenar “Bully”, su álbum musical, del cual algunos fans esperan que el artista pueda interpretar algunos temas.

Además de esto, hay algunas especulaciones de que los artistas mexicanos que serán invitados de Ye son Peso Pluma y Fuerza Regida así como el rapero estadounidense Travis Scott. Se espera que estos dos conciertos sean históricos en la carrera de Kanye West, el también ganador de 24 Grammys, debido a la nueva faceta personal en la que el artista ha entrado.