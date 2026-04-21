Katy Perry y Diego Luna vuelven a acaparar miradas tras la versión extendida de ‘The One That Got Away’: ¿a qué hora se estrena el video en México?

Este martes 21 de abril 2026 la cantante estadounidense Katy Perry vuelve a ganarse los titulares tras anunciarse que hoy se estrenará una versión extendida de “The One That Got Away” uno de sus títulos más representativos en su etapa musical y el cual fue protagonizado por la artista y el actor mexicano Diego Luna.

A través de redes sociales se anunció que esta nueva versión se dará a conocer mediante plataformas digitales, asimismo, el relanzamiento de este tema con una versión extendida forma parte de una estrategia para reconectar con el público que ha convertido este tema en un clásico.

¿Cuál ha sido el impacto de "The One That Got Away” de Katy Perry en su carrera?

La canción de Katy Perry, "The One That Got Away” se lanzó en 2011 como parte de su álbum Teenage Dream, el cuál salió en 2010 y logró colocar múltiples sencillos en el número uno del ranking Billboard Hot 100, provocando que el nombre de Katty se consolidará como artista.

Asimismo, el tema triunfó por su narrativa melancólica y tener uno de los videoclips cinematográficos más importantes en su carrera, además, destacó la participación del actor y director mexicano Diego Luna, quien brilló por ser uno de sus trabajos fuera del país.

Tras el éxito del video y su participación en su momento Luna habría expresado en una entrevista con James Corden que ni todas la películas que había hecho llegarían al número de personas que han visto el video.

Sí, tristemente ni todas las películas que he hecho reunirían la gente que vio este video en las primeras dos semanas en Youtube, cuando muera dirán ‘ah el chico del video de Katy Perry se murió’.

A más de 14 años el video de Katy Perry actualmente cuenta con más de 1,110 millones de vistas en YouTube colocando este material como uno de los más vistos de la cantante.

¿A qué hora se estrena la versión extendida de “The One That Got Away” de Katy Perry en México?

Como lo mencionamos anteriormente, este nuevo formato de "The One That Got Away" se estrenará este martes 21 de abril de 2026, de acuerdo con información de la artista estará disponible a partir de las 9:00 am hora del Pacifico, (PT), lo que equivale a las 11:00 am en la Ciudad de México.

Debido al gran trabajo que se realizó en este clip que dura casi 5 minutos, las expectativas han crecido a causa de saber si aún le actor mexicano aparecerá en estas nuevas imagénes y realmente cuánto es lo que durará esta nueva versión.