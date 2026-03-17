KNOTFEST México 2026 revela cartel con Bad Omens, Lamb of God, Poppy y MÁS bandas imperdibles; preventa especial y MÁS

Este martes 17 de marzo se reveló el cartel del KNOTFEST México 2026 con grandes, GRANDES sorpresas y todo apunta a que será uno de los festivales del año en México, donde miles de chilangos se darán cita a mover la melena y armar el pogo.

Tras haber arrasado en 2025 con la presencia de Marilyn Manson, Falling in Reverse, Shinedown, por mencionar algunas bandas, la edición de este 2026 promete estar a la altura y quizá ir más allá, pues se ha confirmado que traerán a la banda estadounidense de metalcore Bad Omens.

¿Qué bandas estarán en el KNOTFEST 2026?

Con un cartel revelado, las bandas confirmadas para esta edición 2026 de KNOTFEST son:



Bad Omens

Lamb of God

Poppy

The Ghost Inside

Blood Incantation

Sylosis

Vana

Versailles

¿Cuándo y en donde será el KNOTFEST 2026?

Luego de que tuvieran que cambiar su locación el año pasado al Estadio de Béisbol Fray Nano de la Ciudad de México, parece que esta será la nueva sede definitiva, por lo que este 2026 se estará recibiendo una nueva edición en el mismo lugar el próximo sábado 05 de diciembre, en el que se espera que sea uno de los festivales más explosivos del año.

¿Cuándo es la preventa del KNOTFEST México 2026?

A través de redes sociales, se ha confirmado que la preventa KNOTFEST PREMIUM será este próximo lunes 23 de marzo a las12:00 pm a través de la plataforma de funticket, siempre y cuando cuentes con tu membresía "KNOTFEST PREMIUM".

La venta general de esta edición 2026 será el mismo lunes 23 de marzo a la 01:00 pm a través de la misma plataforma y en taquillas oficiales, aunque de momento se desconoce el precio final de las entradas.

El momento llegó! 🔥



📍 05 de diciembre — Estadio Fray Nano

🎟️ Preventa KNOTFEST PREMIUM:

23 de marzo, 12:00 pm vía funticket (con membresía KNOTFEST PREMIUM)

🎟️ Venta general:

23 de marzo, 01:00 pm en https://t.co/lRf3CKEfAu y taquilla de Forum Buenavista. pic.twitter.com/mNdT4jX6TQ — KNOTFEST (@KNOTFEST) March 17, 2026

¿Qué se espera del KNOTFEST 2026?

Sin duda alguna, este cartel es uno de los más aplaudidos por el púbico, quienes en seguida no dudaron en demostrar su felicidad al tener la presencia de de una banda como lo es Bad Omens, la cuál ha sido muy esperada por años en México, siendo esta su única fecha confirmada para Latinoamérica.