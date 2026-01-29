Setlist para celebrar la soltería, el amor propio y pasarla bien el 14 de febrero

El 14 de febrero se acerca, pero no importa que por el momento no hayas encontrado a tu media naranja, lo ideal es aprovechar al máximo y si eres un amante de la música, aquí te dejamos el setlist ideal si eres soltero o soltera, ponte tus audífonos, súbeles el volumen y disfruta de este día, el cual también sirve para celebrar el amor propio, amigos y familiares.

Set list ideal para escuchar este 14 de febrero 2026

I Will Survive de Gloria Gaynor

Shake It Off de Taylor Swift

Don´t Stop Me Now de Queen

Me and My Girls de Selena Gomez

Tusa de Karol G

Happy de Pharrel Williams

Flowers de Mile Cyrus

Break My Heart Dua Lipa

Urge de Vicente Fernández

Soltera de Bad Bunny

Año Sabático de Kenia OS

Bipolar de Peso Pluma

TQG de Shakira con Karol G

¿Qué hacer este 14 de febrero si eres soltero o soltera?

Aunque el 14 de febrero está relacionado directamente con parejas, el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, se puede celebrar si eres soltero o soltera. De hecho, con el paso de los años ha ido evolucionando y esta fecha también festeja el amor propio, o la relación que llevas con amigos y familiares cercanos.

El amor propio no es una tendencia que se volvió popular en los últimos años, más bien es una pieza importante del bienestar emocional y mental. De acuerdo con los psicólogos, las personas deben desarrollar un sentido saludable de autoestima y cuidado a tu persona para que mejore su calidad de vida, sus relaciones y sobre todo, su capacidad para enfrentar los desafíos que lleguen a vivir.

Una de las cosas que recomiendan los expertos, es que siempre debes decirte cosas positivas, y te recomendamos dedicarte una carta de amor para ti. Esto puede ser una herramienta para reconectar con tu esencia.

Regálate algo especial: No necesitas que alguien te obsequie algo, cómprate ese premio que llevas deseando por mucho tiempo, o invierte en algo que te inspire, una clase de yoga, ve a un spa, haz un viaje a un sitio cerca o un pueblo mágico.

Evita las redes sociales; este mundo estará lleno de parejas que subirán su día, y no está mal, pero al no ver nada de contenido en esta fecha, puede resultar sumamente importante; puedes apagar tu cel, y busca un lugar donde puedas meditar, respirar y disfrutar de tu vida.

Puedes buscar un nuevo lugar o hacer alguna actividad que nunca has realizado: Puedes visitar un museo, ve a un restaurante, da un paseo por el parque, aprende a cocinar; ejecuta algo que nunca hayas hecho y verás que podrías descubrir talentos que no sabías que tenías.

