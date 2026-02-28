inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Brit Awards 2026: Lista COMPLETA y OFICIAL de los ganadores a los premios de lo mejor de la música

Conoce a TODOS los ganadores de los premios Brit Awards 2026. Olivia Dean y Lola Young lideraban la lista de nominaciones, ¿se llevarán los premios en donde fueron mencionadas?

The BRIT Awards 2025 - Arrivals
LONDON, ENGLAND - MARCH 01: (EDITORIAL USE ONLY) attends The BRIT Awards 2025 at Intercontinental Hotel on March 01, 2025 in London, England. (Photo by Mike Marsland/WireImage)|Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage
Notas,
Música

Escrito por: Gabriela Reyes

Los Brit Awards 2026 se llevan a cabo en la arena Co-op Live en Manchester, y darán inicio a las 2:30 p.m., hora centro de México, para llevarnos a una ceremonia que premia lo mejor de la música internacional y británica en el año. Por sexta ocasión el comediante Jack Whitehall estará conduciendo la premiación que promete estar llena de sorpresa y números musicales imperdibles.

Lista de ganadores a los Brit Awards 2026

En lo que inicia oficialmente la entrega de premios a los Brit Awards te recordamos la lista completa de nominados, esta lista será actualizada en tiempo real cuando se de a cada uno de los ganadores por categoría.

Artista del Año

  • Dave
  • Fred again..
  • JADE
  • Lily Allen
  • Little Simz
  • Lola Young
  • Olivia Dean
  • PinkPantheress
  • Sam Fender
  • Self Esteem

Álbum del Año

  • Dave - The Boy Who Played the Harp
  • Lily Allen - West End Girl
  • Olivia Dean - The Art of Loving
  • Sam Fender - People Watching
  • Wolf Alice - The Clearing

Canción del Año

  • Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings
  • CHRYSTAL, NOTION - The Days (NOTION REMIX)
  • Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) - Defying Gravity
  • Ed Sheeran - Azizam
  • Fred again.., Skepta, PlaqueBoyMax - Victory Lap
  • Lewis Capaldi - Survive
  • Lola Young - Messy
  • Myles Smith - Nice To Meet You
  • Olivia Dean - Man I Need
  • RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!
  • Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In
  • Skye Newman - Family Matters

Grupo Musical del Año

  • The Last Dinner Party
  • Pulp
  • Sleep Token
  • Wet Leg
  • Wolf Alice

Artista Revelación del Año

  • Barry Can't Swim
  • EsDeeKid
  • Jim Legxacy
  • Lola Young
  • Skye Newman

Artista Internacional del Año

  • Bad Bunny
  • Chappell Roan
  • CMAT
  • Doechii
  • Lady Gaga
  • ROSALÍA
  • Sabrina Carpenter
  • sombr
  • Taylor Swift
  • Tyler, The Creator

Canción Internacional del Año

  • Alex Warren - Ordinary
  • Chappell Roan - Pink Pony Club
  • Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
  • Gigi Perez - Sailor Song
  • Gracie Abrams - That's So True
  • HUNTR/X - EJAE/ Audrey Nuna/ REI AMI - Golden [From KPop Demon Hunters]
  • Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
  • Ravyn Lenae - Love Me Not
  • ROSÉ & Bruno Mars - APT.
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • sombr - undressed
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Grupo Internacional del Año

  • Geese
  • HAIM
  • HUNTR/X - EJAE/Audrey Nuna/REI AMI
  • Tame Impala
  • Turnstile

Mejor Acto Alternativo/Rock

  • Blood Orange
  • Lola Young
  • Sam Fender
  • Wet Leg
  • Wolf Alice

Mejor Acto Hip Hop/Grime/Rap

  • Central Cee
  • Dave
  • Jim Legxacy
  • Little Simz
  • Loyle Carner

Mejor Acto Dance

  • Calvin Harris & Clementine Douglas
  • FKA twigs
  • Fred again.., Skepta, PlaqueBoyMax
  • PinkPantheress
  • Sammy Virji

Mejor Acto Pop

  • JADE
  • Lily Allen
  • Lola Young
  • Olivia Dean
  • RAYE

Mejor Acto R&B

  • Jim Legxacy
  • kwn
  • Mabel
  • Sasha Keable
  • SAULT

Critics' Choice

  • Jacob Alon
  • Rose Gray
  • Sienna Spiro
Tags relacionados
Música Temporada de Premios 2026