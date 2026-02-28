Brit Awards 2026: Lista COMPLETA y OFICIAL de los ganadores a los premios de lo mejor de la música

Los Brit Awards 2026 se llevan a cabo en la arena Co-op Live en Manchester, y darán inicio a las 2:30 p.m., hora centro de México, para llevarnos a una ceremonia que premia lo mejor de la música internacional y británica en el año. Por sexta ocasión el comediante Jack Whitehall estará conduciendo la premiación que promete estar llena de sorpresa y números musicales imperdibles.

Lista de ganadores a los Brit Awards 2026

En lo que inicia oficialmente la entrega de premios a los Brit Awards te recordamos la lista completa de nominados, esta lista será actualizada en tiempo real cuando se de a cada uno de los ganadores por categoría.

Artista del Año

Dave

Fred again..

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Álbum del Año

Dave - The Boy Who Played the Harp

Lily Allen - West End Girl

Olivia Dean - The Art of Loving

Sam Fender - People Watching

Wolf Alice - The Clearing

Canción del Año

Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings

CHRYSTAL, NOTION - The Days (NOTION REMIX)

Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) - Defying Gravity

Ed Sheeran - Azizam

Fred again.., Skepta, PlaqueBoyMax - Victory Lap

Lewis Capaldi - Survive

Lola Young - Messy

Myles Smith - Nice To Meet You

Olivia Dean - Man I Need

RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In

Skye Newman - Family Matters

Grupo Musical del Año

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Artista Revelación del Año

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman

Artista Internacional del Año

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

ROSALÍA

Sabrina Carpenter

sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Canción Internacional del Año

Alex Warren - Ordinary

Chappell Roan - Pink Pony Club

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Gigi Perez - Sailor Song

Gracie Abrams - That's So True

HUNTR/X - EJAE/ Audrey Nuna/ REI AMI - Golden [From KPop Demon Hunters]

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Ravyn Lenae - Love Me Not

ROSÉ & Bruno Mars - APT.

Sabrina Carpenter - Manchild

sombr - undressed

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Grupo Internacional del Año

Geese

HAIM

HUNTR/X - EJAE/Audrey Nuna/REI AMI

Tame Impala

Turnstile

Mejor Acto Alternativo/Rock

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor Acto Hip Hop/Grime/Rap

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Mejor Acto Dance

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred again.., Skepta, PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

Mejor Acto Pop

JADE

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

RAYE

Mejor Acto R&B

Jim Legxacy

kwn

Mabel

Sasha Keable

SAULT

Critics' Choice