Brit Awards 2026: Lista COMPLETA y OFICIAL de los ganadores a los premios de lo mejor de la música
Conoce a TODOS los ganadores de los premios Brit Awards 2026. Olivia Dean y Lola Young lideraban la lista de nominaciones, ¿se llevarán los premios en donde fueron mencionadas?
Los Brit Awards 2026 se llevan a cabo en la arena Co-op Live en Manchester, y darán inicio a las 2:30 p.m., hora centro de México, para llevarnos a una ceremonia que premia lo mejor de la música internacional y británica en el año. Por sexta ocasión el comediante Jack Whitehall estará conduciendo la premiación que promete estar llena de sorpresa y números musicales imperdibles.
Lista de ganadores a los Brit Awards 2026
En lo que inicia oficialmente la entrega de premios a los Brit Awards te recordamos la lista completa de nominados, esta lista será actualizada en tiempo real cuando se de a cada uno de los ganadores por categoría.
Artista del Año
- Dave
- Fred again..
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Álbum del Año
- Dave - The Boy Who Played the Harp
- Lily Allen - West End Girl
- Olivia Dean - The Art of Loving
- Sam Fender - People Watching
- Wolf Alice - The Clearing
Canción del Año
- Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings
- CHRYSTAL, NOTION - The Days (NOTION REMIX)
- Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) - Defying Gravity
- Ed Sheeran - Azizam
- Fred again.., Skepta, PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Lewis Capaldi - Survive
- Lola Young - Messy
- Myles Smith - Nice To Meet You
- Olivia Dean - Man I Need
- RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!
- Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In
- Skye Newman - Family Matters
Grupo Musical del Año
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice
Artista Revelación del Año
- Barry Can't Swim
- EsDeeKid
- Jim Legxacy
- Lola Young
- Skye Newman
Artista Internacional del Año
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- ROSALÍA
- Sabrina Carpenter
- sombr
- Taylor Swift
- Tyler, The Creator
Canción Internacional del Año
- Alex Warren - Ordinary
- Chappell Roan - Pink Pony Club
- Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
- Gigi Perez - Sailor Song
- Gracie Abrams - That's So True
- HUNTR/X - EJAE/ Audrey Nuna/ REI AMI - Golden [From KPop Demon Hunters]
- Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- Ravyn Lenae - Love Me Not
- ROSÉ & Bruno Mars - APT.
- Sabrina Carpenter - Manchild
- sombr - undressed
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Grupo Internacional del Año
- Geese
- HAIM
- HUNTR/X - EJAE/Audrey Nuna/REI AMI
- Tame Impala
- Turnstile
Mejor Acto Alternativo/Rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender
- Wet Leg
- Wolf Alice
Mejor Acto Hip Hop/Grime/Rap
- Central Cee
- Dave
- Jim Legxacy
- Little Simz
- Loyle Carner
Mejor Acto Dance
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA twigs
- Fred again.., Skepta, PlaqueBoyMax
- PinkPantheress
- Sammy Virji
Mejor Acto Pop
- JADE
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean
- RAYE
Mejor Acto R&B
- Jim Legxacy
- kwn
- Mabel
- Sasha Keable
- SAULT
Critics' Choice
- Jacob Alon
- Rose Gray
- Sienna Spiro