¡LNG/SHT regresa a los escenarios en 2026! Este será su próximo concierto:

¡No estamos soñando! Este martes se confirmó que Gastón Espinoza, mejor conocido como LNG/SHT saldrá del retiro para celebrar “40 otoños”; en un concierto que no te querrás perder pues desde la pausa de este proyecto, miles de fans no ha escuchado más a su punketo rapeador favorito.

Esta fecha ÚNICA (esperemos que no), tendrá lugar en el mítico Pepsi Center, por lo que más vale ir apartando la fecha pues probablemente escucharemos viejos temas de del ya mítico “(A)” y nuevos clásicos de “IV.- Buenos Adultos” y habrá que esperar más para un posible regreso de lleno.

¿Cuándo es el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center?

La “desrretirada” de LNG/SHT será el próximo viernes 30 de octubre y por ahora se espera que este único regreso a los escenarios se celebre en la Ciudad de México, pues Gastón ha expresado su intención de no retomar el proyecto de lleno, o al menos no por ahora.

¿Cuándo es la preventa y venta general de boletos para LNG/SHT?

Se ha informado a través de redes sociales que la preventa bancaria de boletos de esta fecha será el miércoles 29 de abril y la venta al público general será el jueves, mismos que podrás conseguir a través de la plataforma de TicketMaster.

¿LNG/SHT está de vuelta? No realmente. Bueno solo una noche. Nos vemos el 30 de Octubre en el Pepsi Center para celebrar. 🙌🏼 #PreventaBanamex 29 de abril pic.twitter.com/Lq5StvzGOX — Ocesa Total (@ocesa_total) April 28, 2026

¿Por qué se retiró de los escenarios LNG/SHT?

El rapero dio a conocer que tras más de una década de girar y hacer música sin pausa, había llegado el momento de hacer una pausa (indefinida), con la que lleva más de un año, e incluso se ha enfocado en diversos proyectos como en la banda Perro Flecha con quienes ha lucido más activo y participativo.

Aunque el proyecto de LNG/SHT sigue “activo” en cuanto a lo musical, la pausa se centra más en no ofrecer shows ni giras de momento, por lo que este concierto será una oportunidad única pues de momento no se espera que el músico tenga en mente ofrecer más shows por México.

