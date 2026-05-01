Lorde en Ciudad de México: TODO lo que debes de saber sobre este concierto en el Palacio de los Deportes, horarios, setlist más

Este viernes 01 de mayo la artista neozelandesa Ella Marija Lani, mejor conocida como Lorde estará llegando al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Ultrasound World Tour’ con la que se encuentra promocionando su último disco de estudio ‘Virgin’ (2025).

Tras casi 4 años de ausencia, Lorde ofrecerá una noche mágica en la capital del país, donde podremos escuchar sus mayores éxitos globales y algunas joyas que ha tenido en sus últimas producciones musicales, mismas que la han colocado como uno de los proyectos pop más interesantes de la actualidad.

Setlist de Lorde en México

De acuerdo con los shows presentados por Lorde dentro de esta gira actual, se espera que esta noche suenen las siguientes canciones en el Palacio de los Deportes:



Hammer

Royals

Broken Glass

Buzzcut Season

Favourite Daughter

Perfect Places

Shapeshifter

Current Affairs

Supercut

No Better

GRWM

The Louvre

Oceanic Feeling

Solar Power

Liability

Clearblue

Man of the YearIf She Could See Me Now

Team

What Was That

Green Light

David

A World Alone

¿A qué hora inicia el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes?

Se espera que Lorde se presente a las 8:00 pm en punto, pero es recomendable llegar a las 6:00 que abran los accesos ya que la artista Erika de Caiser, otra de las propuestas del pop y R&B modernos de Europa que seguramente amarás.

Presentado por @Banamex:



¡Ya estamos listos para ver a Lorde en el Palacio de los Deportes hoy! 🔥 pic.twitter.com/FcyP716hLu — Ocesa Total (@ocesa_total) May 1, 2026

¿Cómo puedo llegar al Palacio de los Deportes?

El Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las rutas que debes de considerar para evitar contratiempos:

