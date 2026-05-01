Lorde en Ciudad de México: TODO lo que debes de saber sobre este concierto en el Palacio de los Deportes, horarios, setlist más
Esta noche Lorde se estará presentando ante un sold-out en el Palacio de los Deportes de la CDMX.
Este viernes 01 de mayo la artista neozelandesa Ella Marija Lani, mejor conocida como Lorde estará llegando al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Ultrasound World Tour’ con la que se encuentra promocionando su último disco de estudio ‘Virgin’ (2025).
Tras casi 4 años de ausencia, Lorde ofrecerá una noche mágica en la capital del país, donde podremos escuchar sus mayores éxitos globales y algunas joyas que ha tenido en sus últimas producciones musicales, mismas que la han colocado como uno de los proyectos pop más interesantes de la actualidad.
Setlist de Lorde en México
De acuerdo con los shows presentados por Lorde dentro de esta gira actual, se espera que esta noche suenen las siguientes canciones en el Palacio de los Deportes:
- Hammer
- Royals
- Broken Glass
- Buzzcut Season
- Favourite Daughter
- Perfect Places
- Shapeshifter
- Current Affairs
- Supercut
- No Better
- GRWM
- The Louvre
- Oceanic Feeling
- Solar Power
- Liability
- Clearblue
- Man of the YearIf She Could See Me Now
- Team
- What Was That
- Green Light
- David
- A World Alone
¿A qué hora inicia el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes?
Se espera que Lorde se presente a las 8:00 pm en punto, pero es recomendable llegar a las 6:00 que abran los accesos ya que la artista Erika de Caiser, otra de las propuestas del pop y R&B modernos de Europa que seguramente amarás.
Presentado por @Banamex:— Ocesa Total (@ocesa_total) May 1, 2026
¡Ya estamos listos para ver a Lorde en el Palacio de los Deportes hoy! 🔥 pic.twitter.com/FcyP716hLu
¿Cómo puedo llegar al Palacio de los Deportes?
El Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las rutas que debes de considerar para evitar contratiempos:
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Vehículo particular: Deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.