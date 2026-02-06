VIDEO: Los Simpsons envían una felicitación a Bad Bunny previo a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Este 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX , en el cuál uno de los momentos más esperados es el medio tiempo del partido en el que el puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista. Ante este evento Los Simpsons lanzaron un video para felicitarlo y hacer alusión a este evento.

Los Simpsons: ¿Cómo fue el video en el que felicitaron a Bad Bunny por el Super Bowl 2026?

El video, el cuál tiene de fondo la canción “Te Deseo Lo Mejor” del álbum “El Último Tour del Mundo” muestra al conejo malo como parte del mundo de Springfield. La caracterización de Benito fue fiel a la apariencia del artista ya que tenía el mismo rostro, cabello e incluso estilo que lo caracteriza en su ropa.

En dicho clip se ve a Bad Bunny subir a Homero y a Marge al escenario haciendo un corazón con la mano para posteriormente entregarle un ramo de flores a Marge. El video estuvo acompañado de la descripción “Felicidades Bad Bunny! Gracias por unir las vibraciones, la cultura, Springfield y el mundo a través de la música”.

Sin duda este es un momento único ya que en el mundo de Los Simpsons solo salen personajes que han marcado alguna área importante de la música, la cultura, el entretenimiento e incluso la política, por lo que el hecho de que Bad Bunny sea parte de este mundo es un sinónimo de cómo la música del artista está rompiendo barreras y confirma el impacto cultural y musical que su trabajo tiene.

¿Cómo será la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el puertorriquelo tendrá invitados ya que en la conferencia que dió a diversos medios el día 5 de febrero no reveló información. Solo dijo que su familia, amigos y personas latinas son quienes lo acompañarán. Respecto al setlist aún no hay temas confirmados, pero en los materiales en los que se dió a conocer que Benito será quién protagonice el medio tiempo del Super Bowl 2026 se pueden escuchar de fondo los temas “Callaíta” y “Baile Inolvidable” por lo que muchos fans están suponiendo que ambas canciones serán parte de su presentación musical.

El próximo domingo Bad Bunny se presentará en uno de los escenarios más importantes para cualquier artista en el que no solo cantará sino que expondrá la cultura de Puerto Rico así como toda la latina. Y tú ¿estás emocionado por verlo en el medio tiempo?