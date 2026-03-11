¡Confirmado! Maroon 5 llevará su espectáculo a la Fórmula 1

A través de redes sociales Maroon 5 confirmó que será parte del United States Grand Prix donde ofrecerá un concierto especial como parte de las actividades del evento en el Circuit of the Americas el próximo 23 de octubre de 2026.

La Fórmula 1 no solo promete velocidad en la pista, también se encargará de encender con un gran espectáculo durante este circuito, ya que es uno de los eventos más importantes del calendario del automovilismo.

De acuerdo con medios, el grupo liderado por Adam Levine se presentará en el escenario principal del circuito y formará parte de las actividades de entretenimiento como las que se realizan cada año donde se presentan artistas de talla internacional para ofrecerles a los asistentes entretenimiento musical y no solo de motores.

Asimismo, se indicó que la presentación de Maroon 5 abrirá un fin de semana que estará llena de horas de entretenimiento donde también se incluye la participación del cantante Post Malone, quien pisará el escenario el día 24 de octubre de 2026, mientras que la carrera principal está programada para el domingo 25 del mismo mes.

¿Cómo ha sido la carrera de Maroon 5?

Con más de dos décadas de trayectoria y éxitos, la banda de Los Ángeles, California se ha consolidado como una de las bandas de pop más exitosas de su generación con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Actualmente, ha lanzado al menos 8 álbumes..

La agrupación ha logrado fusionar géneros como el pop-dance, el R&B y el funk los cuales los mantienen vigentes en las listas de popularidad con títulos como “Sugar” “moves Like Jagger” y “This Love”. Asimismo, ha sido galardonada con tres premios Grammy, actualmente se mantienen activos. La participación del grupo en la Fórmula 1 refuerza la tendencia de combinar deportes con entretenimiento, por lo que se ha convertido en uno de los Grandes Premios.