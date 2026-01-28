Molotov, División Minúscula y más en concierto GRATIS en CDMX

Buenas noticias para los amantes de la música tras confirmarse un evento gratuito que reunirá a más de 40 bandas como División Minúscula, María Daniela y su sonido Laser, Molotov etc.

También conocido como “Tianguis de Bandas” se realizará el próximo sábado 21 de febrero en el Skatepark “Parcur”, Av. Ignacio Zaragoza 224, Bosque de Chapultepec (Tercera Sección), Ciudad de México, la entrada será libre y gratuita para todo público, lo que hace al evento accesible para todas las edades.

Artistas que se presentarán en “Ruido Joven”

Entre los grupos y proyectos confirmados o esperados en el bazar y escenario están:



13 Cielos



Austin TV



Bandalos Chinos



Lucha Madre



Chingadazo de Kung Fu



Renee



División Minúscula



Molotov



Elis Paprika



Kill Aniston



Marco Mares



Thermo



Wiplash



White Owl



Silver Rose



The Witchers Band



Víctor Meza



Smash-O



Más allá de los conciertos en vivo, este evento contará con un megabazar musical, donde el público podrá adquirir mercancía oficial como playeras, vinilos, discos, pósters y artículos exclusivos directamente de las bandas y sellos participantes. Este espacio tiene como objetivo fortalecer la economía creativa y fomentar el consumo responsable de música independiente.

El festival también se distingue por su ambiente incluyente y familiar, convirtiéndose en una opción cultural accesible para jóvenes, adultos y familias que buscan disfrutar de música en vivo en un espacio abierto. Al tratarse de un evento gratuito, se espera una alta afluencia de asistentes y una jornada de convivencia entre artistas y seguidores.

Con esta segunda edición, Ruido Joven reafirma su compromiso con la difusión del talento emergente, la creación de comunidad y el impulso a nuevas propuestas musicales. El festival no solo celebra la música, sino también la identidad cultural de una generación que encuentra en estos espacios una forma de expresión, resistencia y creatividad dentro de la escena urbana de la CDMX.

¿Por qué es tan relevante la participación de Molotov y División Minúscula en un evento gratuito?

La presencia de Molotov y División Minúscula eleva de forma significativa la relevancia del festival, ya que ambas bandas representan momentos clave en la historia del rock mexicano. Molotov, con más de dos décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes y contestatarias del país, mientras que División Minúscula marcó a toda una generación en los años 2000 dentro del rock alternativo. Su participación en un mismo escenario crea un puente generacional.

Su presencia no solo atrae mayor atención mediática y público masivo, sino que también funciona como un respaldo simbólico para los proyectos emergentes que comparten cartel, posicionando al festival como un espacio donde conviven la historia, el presente y el futuro de la escena musical independiente en México.