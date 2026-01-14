Muere de manera repentina una leyenda de Hip Hop

El mundo de la música perdió a una de sus figuras clave para el hip hop, John Forté, músico y productor quien falleció a los 50 años de edad. Forté fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en Chilmark, Massachusetts, según confirmaron las autoridades locales, quienes destacaron que no existen indicios de un acto criminal, sin embargo, el caso permanece bajo investigación forense para determinar las causas del deceso.

Durante la década de los 90’s John Forté fue una figura clave para el hip hop destacando como rapero, productor y multiinstrumentista. Su nombre quedó ligado a proyectos fundamentales del género, entre ellos el álbum The Score de los Fugees lanzado en 1996.

Además, colaboró con el colectivo Refugee Camp All-Stars y participó en The Carnival de Wyclef Jean, otro trabajo emblemático que amplió los límites creativos del hip hop de la época.