Muere Nedra Talley Ross, última integrante de The Ronettes, el icónico grupo de los 60

La música está de luto. Se reportó que la cantante Nedra Talley Ross, última integrante viva del legendario grupo The Ronettes, falleció a los 80 años en su hogar el pasado domingo. Esto fue confirmado por su familia y compartido directamente en las redes sociales de la agrupación. Su partida es el fin de una era, un cierre definitivo en la historia de una de las agrupaciones más influyentes del pop de los años 60, responsables de éxitos que aún resuenan hoy en día como “Be My Baby” y “Baby I Love You”.

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¿Quién fue Nedra Talley Ross y por qué fue importante?

Aunque su nombre en solitario no resuena tanto, Nendra fue parte esencial de un fenómeno musical. Ella, junto a Ronnie Spector y Estelle Bennett, logró crear uno de los grupos más populares de los años 60. Juntas en The Ronettes lograron varios éxitos musicales globales, convirtiéndose en icónicas figuras del pop gracias a su estilo vocal y visual icónico, los cuales definieron a toda una época.

¿Por qué The Ronettes marcaron la historia de la música?

En aquella época era difícil que mujeres de color alcanzaran el enorme éxito que ellas consiguieron. En marzo de 1963, Estella Bennett logró firmar con Phil Spector, quien era un famoso productor conocido por su potente estilo de metales y percusiones apodado el “muro de sonido”. Gracias a esto, el grupo revolucionó la música con canciones como:



“Be My Baby”

“Walking in the Rain”

“Baby I Love You”

La agrupación fue tan emblemática y tan reconocida en el mundo que incluso llegaron a compartir escenario con bandas como The Rolling Stones.

UNITED STATES - MARCH 12: Photo of RONETTES; Nedra Talley of The Ronettes in the press room at the Rock and Roll of Fame Ceremony at the Waldorf Astoria, in New York City on March 12, 2007. Photos by GNA (Photo by GNA/Redferns)|GNA/Redferns

¿Qué pasó con el grupo después de su éxito?

Tristemente, nada es para siempre, y su éxito no fue eterno, pues a finales de los años 60 el grupo se separó. Esto provocó que su popularidad disminuyera. Después de eso, la banda enfrentó disputas legales por regalías. Llama la atención que, incluso con todo eso, su legado siga más vivo que nunca.