Muere la supuesta “hija secreta” de Freddie Mercury, a los 48 años de edad

Medios internacionales anunciaron este 15 de enero la muerte de la supuesta "hija secreta" de Freddie Mercury , quien tenía 48 años de edad. La mujer, quien solo ha sido identificada como Bibi, falleció tras una larga batalla contra el cáncer.

"Murió en paz luego de luchar contra el cordoma, un tipo de cáncer de huesos muy raro", dijo el esposo de la mujer al periódico británico Daily Mail. "'B' ya está con su amado padre en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes", agregó el hombre.

Quién era Bibi, la supuesta hija de Freddie Mercury

Según la polémica biografía "Love, Freddie", de Lesley-Ann Jones, quien inicialmente fue solo conocida como "B" era hija del mítico vocalista de Queen y la esposa de un amigo suyo, también músico. Supuestamente habría sido concebida en 1976, mientras la carrera de Freddie Mercury estaba en cumbre.

Se sabe que Bibi era doctora y radicaba en Francia, casada con un hombre llamado Thomas. La pareja tenía dos hijos, de siete y nueve años, al momento del fallecimiento de ella.

La supuesta hija de Freddie Mercury fue diagnosticada con cáncer a edad temprana y luchó contra la enfermedad por gran parte de su vida, según recopila el medio Page Six. Había entrado en remisión, pero hace algunos años la enfermedad regresó. Cuando se publicó el libro "Love, Freddie", en septiembre de 2025, la situación de Bibi se consideraba "una carrera contra el tiempo".

Según la biografía, Freddie Mercury sí sabía que tenía una hija, al igual que sus seres más allegados; entre quienes conocían el secreto estaba Mary Austin, considerada el gran amor del cantante, al igual que sus padres y hermana. También se ha asegurado que el vocalista dejó una fuerte cantidad de dinero para ella mediante un arreglo privado.

La autora Lesley-Ann Jones publicó un emotivo mensaje tras la muerte de Bibi. "Estoy devastada por la pérdida de una mujer que se volvió mi amiga cercana, que llegó a mí con un propósito desinteresado: hacer a un lado a todos aquellos que tuvieron vía libre con la historia de Freddie Mercury por 32 años, para desafiar sus mentiras". También agregó que había sido "el honor de su vida" contar "la verdadera historia" del cantante.

Supuestamente la mujer identificada como Bibi habría confirmado su parentesco mediante una prueba de ADN, y el mundo solo supo de su existencia por unos meses antes de su muerte.

