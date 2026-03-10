¿Es OFICIAL? Jack Black regresa junto a Ca7riel & Paco Amoroso en una nueva canción

Este martes se confirmó el nuevo track de Ca7riel & Paco Amoroso, el cual llevará por nombre “Gio Gio Ga Ga”, misma que formará parte de este concepto de su nuevo álbum ‘FREE SPIRITS’.

Este nuevo adelanto ha tomado por sorpresa a propios y extraños, aunque tratándose de este dúo, ¿qué más nos puede sorprender? Bueno, pues fue el mismo actor Jack Black quien formó parte de la presentación.

¿Qué se sabe de la canción de Jack Black y Ca7riel & Paco Amoroso?

Uno de los detalles que más ha robado reflectores fue la aparición del icónico actor Jack Black, misma que ha despertado todo tipo de especulaciones sobre si únicamente aparecerá en el video o también formó parte de la canción.

A través de redes sociales, Paco Amoroso confirmó que este viernes estará libre el segundo track de ‘FREE SPIRITS’ junto a Jack Black y conociendo su paso por la música tanto de manera solista como con Tenacius D, podríamos llevarnos una gran sorpresa.

¿Cuándo sale ‘FREE SPIRITS’, el nuevo disco de Ca7riel & Paco Amoroso?

Si todo marcha en orden y no cambian los planes como en ‘Top Of The Hills’, esta nueva producción saldrá el próximo 19 de marzo, con el que tras una gran producción tanto musical, visual y de conocepto, los ganadores del Grammy a Música Latina Alternativa 2026 podrían seguir en la cima.

Si aún no has escuchado el primer adelanto, “HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA” ft. Sting fue la primer canción que se liberó de este nuevo concepto, por lo que poco a poco tendrás un panorama de lo que se viene en el FREE SPIRITS WELLNESS CENTER.