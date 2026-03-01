Pantallas gigantes iluminarán el Zócalo en el concierto gratuito de Shakira: lugar y horario de acceso donde están instaladas

Este 1 de marzo la Ciudad de México se alista para vivir una de las noches más icónicas con la presentación gratuita de Shakira en el Zócalo capitalino, como parte de su cierre de gira, “Las Mujeres ya No Lloran World Tour”.

¿Por qué a algunas personas se les dio una pulsera para el concierto de Shakira en el Zócalo?

Aunque este evento que está programado para iniciar a las 20:00 horas de este domingo, desde tres días antes comenzaron a llegar personas de distintas partes del país y hasta turistas para ver a “la loba” con el objetivo de ser los primeros en instalarse en el lugar y obtener un lugar privilegiado, debido a la alta demanda que se prevé organizadores comenzaron a dar brazaletes a los primeros en llegar para que se les respetara su lugar.

Las autoridades informaron que las pulseras respetarán el orden de llegada y garantizará que quienes acamparon desde días antes tengan un buen lugar en frente del escenario.

Estas son las pulseras que se han distribuido a quienes ya se encuentran haciendo fila en el Zócalo.



ACCESO PRIORITARIO POR PINO SUÁREZ, frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia es donde se encuentra el campamento.#LMYNLWorldTour #ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/jHu1sfxeS8 — Shakira Pasión (@shakirapasionOF) February 28, 2026

¿Dónde estarán las mega pantallas para ver el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo?

Debido a la magnitud del evento se contempló ubicar pantallas gigantes con audio reforzado en distintos puntos del Centro Histórico para que nadie se quede sin ver a la originaria de Barranquilla, asimismo, para garantizar que asistentes como menores de edad, adultos mayores o personas que requieren de asistencia puedan disfrutar del concierto.

La instalación de las pantallas será en los siguientes puntos y debido a que ya se encuentran ubicadas los asistentes podrán asistir sin ninguna restricción de horario, sin embargo, dependerá de la asistencia que determinará tu lugar, por lo que te recomendamos ir con tiempo para tener buena vista.



Calle 20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

La Alameda Central

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

Primera presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX

No es la primera vez que la intérprete de “Ciega, sordomuda” pise el Zócalo capitalino, pues el 27 de mayo de 2007 realizó su primer concierto gratuito y donde logró reunir a más de 200 mil personas, ¿será que este año rompa su propio récord?.