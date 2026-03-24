Tras estreno de documental ‘Man of the Run’, Paul McCartney ofrecerá un par de conciertos y se abre posibilidad para nueva gira mundial

Hace unas semanas fuimos testigos de 'Man of the Run', el documental de Paul McCartney donde podemos ver facetas del legendario músico poco exploradas tras la separación de The Beatles y el surgimiento de Wings.

Aislarse para abordar esta horaria es un punto crucial en la vida de Paul, pues toda la década de los 70’s este paso por una gran transición, desde lo profesional en la música hasta lo personal con la formación de su familia.

¿De qué trata el documental de Paul McCartney?

En este filme podemos ver de cerca la vida del músico desde 1979 hasta 1981, donde la banda Wings se volvió su proyecto musical principal y el cómo resurgió para dar paso a su carrera como solista con la que hoy en día se mantiene vigente.

Se puede decir que esta fue la década transformadora de Paul luego de que los Beatles se separaron, aunque narrada en archivos de tiempo real como fotografías del archivo personal de Linda McCartney, además de entrevistas a ella, Paul, Mick Jagger, Sean Ono Lennon y más figuras que plasman una de las mejores épocas del músico de 83 años.

La dirección creativa del arte estuvo a cargo de Paul McCartney y Aubrey "Po" Powell de Hipgnosis, el icónico estudio de diseño que trabajó con Paul en ocho álbumes de Wings, incluyendo "Band on the Run", "Venus and Mars", "Wings Over America", "Wings Greatest" y la antología de 2025, el cuál puedes disfrutar a través de la plataforma de Prime Video en streaming.

Finding the space to spread your wings. Paul McCartney: Man on the Run, streaming February 27. pic.twitter.com/M8ME42Yvtp — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026

¿Habrá nueva gira de Paul McCartney por México?

Si bien, este 2026 es un año bastante importante, hay una gran posibilidad del regreso de Paul a tierras aztecas luego de dos años de su última visita cuando se presentó en el Corona Capital 2024 y sus fechas en solitario como parte de su gira 'Got Back', pues cabe recordar que estamos en la misma semana donde Paul dará dos conciertos exclusivos e íntimos para 1,200 personas en el Fonda Theatre de Los Ángeles este 27 y 28 de marzo.

Dichas presentaciones podrían dar paso a una nueva gira por Norteamérica, pues en los últimos meses se ha rumorado que el músico de Liverpool estaría por estrenar material inédito tras varios años, en la antesala de la llegada de las películas de The Beatles previstas para abril de 2028.