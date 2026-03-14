Muere icónico guitarrista de Motörheead tras perder batalla con el cáncer

Durante la madrugada de este 14 de marzo de 2026 a través de las redes sociales de la banda Phil Campbell and the Bastard Sons se anunció la noticia del fallecimiento de Phil Campbell, músico de 64 años de edad luego de haber tenido problemas graves de salud. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Phil Campbell?

De acuerdo con el mensaje publicado por la banda Phil Campbell and the Bastard Sons, agrupación que Phil formó con sus hijos, el reconocido guitarrista murió luego de enfrentar “una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación”. Esta noticia sin duda ha causado gran conmoción en todos sus fans, quienes amaban su música y siguieron su carrera de cerca así como cada uno de sus proyectos.

¿Qué dijo la familia de Phil Campbell sobre su muerte?

En el comunicado que publicó la familia dijeron que compartían la noticia con mucha tristeza. “Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como "Bampi" fueron algunas de las palabras que dieron así como también expresaron que lo extrañaran mucho y que su legado, música y recuerdos que compartieron con él vivirán para siempre. Por otro lado, la familia pidió respeto y privacidad en estos momentos para vivir su duelo.

¿Qué dijo la banda Motörheead sobre la muerte de Phil Campbell?

Por su parte, la banda de la que formó parte Phil Campbell; Motörheead, compartió un mensaje diciendo que no podían creer la noticia “Fue guitarrista de Motörhead durante 31 años (el integrante con más antigüedad después de Lemmy)” fueron palabras de la agrupación mientras recalcaron que el Phil fue un músico maravilloso quien siempre llevó la banda en la sangre mientras aseguraron que algunos de los aspectos que más caracterizaron al reconocido guitarrista fue su gran sentido del humor y su corazón.

¿Quién fue Phil Campbell?

Fue un guitarrista galés muy reconocido por haber sido el principal de la icónica banda de heavy metal/hard rock Motörheead desde 1984 hasta 2015. Fue conocido como "Wizzö". Luego de la disolución de Motörheead formó una banda con sus hijos. Su estilo musical tuvo influencias de otros artistas como Jimi Hendrix, Jimmy Page y Tony Iommi.