Posible setlist de la gira ARIRANG de BTS 2026-2027: canciones que podrían cantar en el tour mundial y en CDMX

ARMY el gran día se acerca y, aunque aún faltan algunos meses para disfrutar y cantar a todo pulmón las canciones de BTS, ya tenemos el posible setlist que incluirán en su gira ARIRANG 2026-2027. Si lo que quieres es una respuesta rápida, este podría incluir temazos como: “IDOL”, “Blood Sweat & Tears”, “Fake Love”, “Dynamite”, “Butter”, “Boy With Luv” y un cierre emocional con “Spring Day”.

Este tour es único, pues marca el regreso oficial de BTS a conciertos después de Permission to Dance on Stage (2021-2022), y por eso la expectativa de todo el mundo está por los cielos. Y es que, por si fuera poco, estamos hablando de una gira mundial anunciada inicialmente con 79 shows en 34 regiones, y que ya sumó nuevas fechas en Estados Unidos.

ARIRANG World Tour: por qué sería la gira más grande de BTS

No es difícil entender por qué esta gira mundial es todo un acontecimiento a nivel mundial. Este podría ser el evento más emblemático y más significativo para BTS y ARMY, pues es una celebración e inicio de una nueva era: los Bangtan clásicos, los himnos globales y la etapa post-servicio militar.

Posible setlist de BTS en ARIRANG (main set)

Este sería el set principal, y contiene 23 canciones que podrían hacer enloquecer a multitudes y que apostamos, hará temblar el Estadio GNP Seguros con ARMY México:



“Not Today”

“IDOL”

“Blood Sweat & Tears”

“Fake Love”

“I Need U”

“Run BTS”

“Dope”

Hip-Hop Medley: “Silver Spoon” / “We Are Bulletproof Pt.2” / “N.O” / “Attack on Bangtan” / “Ddaeng”

“Black Swan”

“Born Singer”

“ON” / “Burning Up (Fire)”

“My Universe” / “The Astronaut” / “Mikrokosmos”

“Save Me” / “I’m Fine”

“Dynamite”

“Butter”

“DNA”

“Boy With Luv”

Surprise B-Side Medley

“Yet to Come”

Si pensabas que eso sería todo, no es así. Todo parece indicar que habrá varios solos que podrían ser clave para el grupo en 2026. Estos son los que podrías escuchar:



Jimin : “Like Crazy” / “Who”

: “Like Crazy” / “Who” RM : “LOST!” / “Wildflower”

: “LOST!” / “Wildflower” V : “Slow Dancing” / “Love Me Again” / “FRI(END)S”

: “Slow Dancing” / “Love Me Again” / “FRI(END)S” Jung Kook: “Seven” / “Standing Next to You”

Este tipo de secciones funciona porque le dan respiración al concierto y permite cambiar un poco el tono y el mood. Además, dejan que cada integrante tenga su momento de brillar frente a millones de fans.

Encore: el final que nos va a destruir emocionalmente

Y sí… prepárate para emocionarte con un maravilloso cierre:



“Take Two”

“MIC Drop”

“We Are Bulletproof : The Eternal”

“Spring Day”

Además de estas canciones, se espera que incluyan algunas de su nuevo álbum de BTS titulado ARIRANG, el cual está programado para el próximo 20 de marzo de 2026.