Charly García es hospitalizado de EMERGENCIA: ¿Cuál es su estado de salud hoy, 23 de abril?

Charly García enciende las alarmas. El legendario músico fue hospitalizado de emergencia para someterse a una intervención quirúrgica en Buenos Aires, Argentina. Si bien la noticia alarmó a sus seguidores, el equipo del artista ha dado a conocer que “todo salió bien”. No obstante, la estrella continúa bajo observación médica este 23 de abril, según informó su manager.

¿Qué le pasó a Charly García? La razón por la que fue hospitalizado y operado de emergencia

De acuerdo con diversos reportes, la cirugía a la que se sometió el artista estuvo relacionada con un problema renal. El procedimiento médico consistió en extirpar una parte del riñón para asegurar el funcionamiento del órgano y preservar el resto del mismo. A este procedimiento se le conoce como nefrectomía parcial y es bastante común para tumores renales pequeños y localizados. Afortunadamente, la cirugía - que ya estaba contemplada por el músico desde hace algún tiempo - se llevó a cabo sin complicaciones.

Dicho esto, no queda más que esperar a ver cómo reacciona el músico al tratamiento, en lo que su organismo se acostumbra a este nuevo cambio. Mientras tanto, Charly García permanece hospitalizado, bajo observación médica y recibiendo cuidados especiales.

¿Qué tipo de tumor le encontraron a Charly García? Su médico responde

Tras darse a conocer la hospitalización del músico, su médico, el doctor Guillermo Capuya, ofreció una explicación detallada sobre el procedimiento. Según reveló, la operación fue una acción preventiva y necesaria e hizo énfasis en que el término “tumor” no siempre significa algo malo, ya que aún hay que hacer estudios para determinar si es benigno o maligno.

“No estoy diciendo que sea un tumor maligno ni benigno. Fue operado por un tumor”, explicó el experto médico. “Se optó por hacer un corte, a la antigua. Se cortó y se extrajo parte del riñón. Se llama nefrectomía parcial”, agregó.

¿Quién es Charly García?

Considerado por muchos como el "Padre del rock argentino", Charly García, de 74 años, destaca por ser un gran músico y cantautor, originario de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas, siendo uno de los pilares más importantes en el rock en español. Entre sus más grandes éxitos destacan canciones como Tu Amor, No me Dejan Sentir y Rezo por Vos, por mencionar algunas.