Se registra un SISMO en Grecia debido al concierto de Metallica, ¿Hubo consecuencias?

Hablar de la banda Metallica es hacer referencia a la misma historia de la música, pues a lo largo de las décadas, James Hetfield; Lars Ulrich, Kikr Hammett y Robert Trujillo han hecho vibrar el mundo entero y de manera literal, pues en un concierto reciente provocaron un sismo.

De acuerdo con los primeros detalles, la banda se presentó como parte de su gira M72 World Tour el pasado 09 de mayo en el Estadio Olímpico de Atenas ante poco más de 90 mil fanáticos y se calcula que al menos 10 mil más se reunieron afuera del recinto, quienes cantaron y armaron el pogo, lo que habría originado un sismo.

¿Metallica causó un sismo?

De acuerdo con el Observatorio Sismológico de Virginia Tech, se registraron algunas vibraciones inusuales durante el concierto equivalentes a un sismo poco menor a 1.0 grados en escala Richter en las inmediaciones, lo que enseguida fue adjudicado a la banda californiana de metal y la efusión que despertaron en su público.

Aunque este fenómeno no es nada común, se confirmó que los asistentes y demás personas cercanas al estadio no corrieron riesgo alguno, aunque no deja de sorprender el poder que bandas como Metallica pueden liberar dentro de sus seguidores.

¿Es Metallica una de las bandas más importantes de la actualidad?

Formados en 1981 Metallica se ha consolidado como una de las bandas más importantes de todos los tiempos y con 11 álbumes de estudio han llegado a todos los rincones del mundo, siendo además bastante influyente en el sonido actual del metal, yendo de lo trash a los speed o incluso alternativo.

Con himnos como “Master Of Puppets”, “One”, “Enter Sandman” o “Nothing Else Matters”, Metallica ha dejado su nombre dentro de los libros de historia del rock and roll y el metal gracias a sus letras potentes y los riffs de guitarra que marcaron un antes y después.