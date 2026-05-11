ÚLTIMA HORA: BTS promete conciertos en el estadio MÁS GRANDE de México para el 2027

En su última noche de conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Arirang World Tour 2026, BTS agradeció el apoyo que han tenido estos tres días por parte del público mexicano, principalmente de todos aquellos que consiguieron un boleto para asistir al Estadio GNP y de aquellos que se han reunido a las afueras, pues se han enterado que cientos de ARMYS se han concentrado cerca del recinto para disfrutar del show y mostrarles su apoyo, por lo que expresaron que para la proxima vez que vengan harán su show en el estadio más grande del país, para que nadie se quede sin verlos.

Durante el discurso que hacen previo a que finalice el concierto cada uno de los integrantes dio las gracias por todo el recibimiento que han tenido desde su llegada, que se han sentido felices por la energía, comida y sobre todo el apoyo, palabras que fueron bien recibidas por el público, sin embargo, los asistentes enloquecieron cuando Suga mencionó que parte del ARMY quedó fuera tras no conseguir entradas, por lo que decidió cuestionar si existía otro recinto más grande, a lo que en una sola voz se esuchó un "SÍ" e inmediatamente expresó que entonces ahí darán sus conciertos y que desean conocer ese lugar.

Tengo entendido que así como llenaron este estadio tenemos muchas personas afuera, ¿tenemos algún estadio más grande aquí en México?... ¿Sí?, entonces la próxima vez que visitemos, tenemos que visitar ese lugar.

Cabe recordar que en los últimos días se ha indicado que la agrupación conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ha confirmado que regresará al país en 2027, por lo que al dar esta noticia ha crecido de nuevacuenta la ilusión del fandom para ver de nuevo a sus idols en menos de un año.

Yoongi sabe que hay muchas personas afuera del estadio ahora y preguntó si hay uno más grande para la proximal vez que vengan🥹



Mientras unos artistas están cancelando tours y les cuesta hacer sold out, BTS está buscando estadios con mucha más capacidad🔥 pic.twitter.com/0jiHpfkLKP — And verá a BTS⁷ | 🪭 ⦿ ☰ ☲ 🇨🇴 (@PurpleChamchi) May 11, 2026

¿Cuál es el estadio más grande de México?

Actualmente el estadio más grande de México es el Estadio Banorte, anteriormente, Estadio Azteca, que ha sido uno de los escenarios más representativos y emblemáticos no solo por su historial futbolístico, sino también por albergar importantes conciertos de artistas de talla internacional.

El estadio que se encuentra en la Ciudad de México recientemente atravesó por una remodelación donde se ha indicado que aproximadamente tiene capacidad para recibir a casi 87 mil asistentes, además, de que ya cuenta con zonas VIP, mejoras en el acceso, tecnología y uso de pantallas.

Como lo mencionamos anteriormente, a lo largo de su historia ha sido un escenario importante del continente para realizar conciertos masivos incluso artistas internacionales han logrado llenos históricos como Michael Jackson, quien reunió a más de 600 mil personas en cinco fechas programadas, además, ha recibido a Paul McCartney, Shakira y U2, si BTS llegará a presentarse en este estadio podría ser histórico al dejarse ver en estos días el poder del ARMY, que no solo llenó el Estadio GNP, sino hasta una avenida completa.