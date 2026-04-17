Concierto de The Rose en CDMX: revelan precios y fecha de venta de boletos

Este jueves 16 de abril de 2026 fans de la banda surcoreana THE ROSE fueron sorprendidos al revelarse los costos de los boletos para ver su próxima presentación que está programada para mediados de este año.

La banda que se ha distinguido por su género indie rock y quien recientemente confirmó su presentación en México como parte de su gira Rosetopia, promete dar un show muy explosivo, ya que con este cierran su ciclo como grupo completo para dar inicio a una pausa indefinida en su carrera.

¿Cuándo y dónde será el concierto de THE ROSE en México?

THE ROSE confirmó su regreso a la Ciudad de México con un concierto en la Arena CDMX para el día 17 de junio de 2026 a las 20:00 horas como parte de su gira internacional Rosetopia.

¿Cuáles son los precios para ver a THE ROSE en la Arena CDMX?

La VENTA DE BOLETOS para el concierto de THE ROSE se llevara a cabo este 17 de abril de 2026 a partir de las 10:00 am a través de la boletera SUPERBOLETOS, a través de una publicación del recinto y de la boletera se dio a conocer el mapa y costo de estos, los cuales van desde los mil pesos hasta los 15 mil pesos mexicanos.

THE ROSETOPIA PACKAGE………...$ 15,380

THE EUPHORIA PACKAGE………….$ 8,060

THE BLOOM PACKAGE……………… $ 5.620

PLATA…………………………………….....$ 4,278

ORO……………………………………….....$ 5,010

NARANJA……………………………….....$ 4,583

VERDE…………………………………....…$ 3,785

AZUL……………………………………...…$ 3.095

SUPER PALCO……………………….…..$ 2,593

AQUA…………………………………….....$ 2,217

MORADO………………………………….$ 1, 840

CELESTE…………………………………...$ 1,087