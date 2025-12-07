RECONOCIDA BANDA DE ROCK se presentará totalmente GRATIS en el Zócalo capitalino

Previo a concluir este 2025 el Zócalo capitalino se engalanará con un magaconcierto gratuito que estará a cargo de Víctimas del Doctor Cerebro para celebrar sus 35 años de trayectoria.

Fans del rock mexicano podrán disfrutar de esta banda reconocida por su sonido irreverente y su particular fusión de género el próximo martes 30 de diciembre, este evento marca su debut en la emblemática Plaza de la Constitución, donde esperan reunir a fanáticos de distintas generaciones para pasar una "noche de rock explosivo y energía".

¿Quiénes son Víctimas del Doctor Cerebro?

A finales de los años 80 Ricardo Flores “Abulón, Jesús Flores “Chipotle”, Arturo Flores “Tuco” y Daniel Flores “Ranas” formaron Víctimas del Doctor Cerebro luego de hacer una reconfiguración de un proyecto llamado Tecnopal.

Desde su lanzamiento, los originarios de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, han creado un sonido con influencias de ska, punk, metal alternativo, hard rock, hasta cumbia, lo que les ha dado un estilo único dentro del “rock mexicano alternativo”.

Desde su primer disco, han generado himnos como El Esqueleto, que a la fecha sigue siendo uno de sus temas más conocidos y “La tamalera”. Asimismo, han sido de las pocas bandas que han mantenido su reputación como banda de culto.

El significado del Zócalo para el rock y las bandas mexicanas

A lo largo de las décadas, la plancha del Zócalo ha albergado conciertos históricos de diversas bandas y artistas nacionales e internacionales, por lo que la presentación de Víctimas del Doctor Cerebro no solo significa una noche de fiesta si no su incorporación a la lista de bandas que han creado momentos culturales memorables del rock mexicano.

Entre las bandas mexicanas destaca la presentación de Café Tacvba quienes en junio de 2005 lograron reunir a unas 170 000 personas.

Para conmemorar sus 30 años de trayectoria Caifanes tocó en el Zócalo en 2017 con una asistencia estimada cercana a 120 000 fans.

Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio congregando a más de 110 000 personas, en julio de 2022, demostrando que el rock mexicano sigue vivo.