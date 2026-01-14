VIDEO | Critican a La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero por su voz durante un ensayo

Si eres o fuiste fan de esta popular banda de pop español, seguro te apareció este video viral y te preguntaste: “¿Amaia Montero canta tan mal y justo en su regreso con La Oreja de Van Gogh?”. Pues no fuiste el único; miles de usuarios quedaron aterrados luego de ver y escuchar el video, pues el fragmento no le hace justicia a la voz de la cantante; sin embargo, no se trata del sonido real, pues el video se grabó sin un ecualizador ni mezcla profesional, por lo que se distorsiona y parece que no sabe cantar.

El video viral del ensayo: ¿qué se escucha realmente?

El clip muestra a la banda tocando su popular canción, “Muñeca de trapo”, y queda claro que todo ocurre en un espacio pequeño e insonorizado. Amaia aparece interpretando la canción con abrigo largo mientras el grupo ensaya. Todo va bien hasta que llegan las notas altas; llegan y el audio es distorsionado por el teléfono con el que está grabando. Los instrumentos cubren la voz y se pierden y, sin una microfonía ajustada ni mezcla final, tenemos un video con sonido reventado.

Es por eso que para mucha gente suena “raro”. Es verdad que eso no pasa en muchos ensayos, pero la mayoría de esos suenan impecables, puesto que están pensados como productos para redes sociales; a diferencia de este, es improvisado.

Las críticas en X: nostalgia vs. realidad

Como era de esperarse, luego de que fuera publicado el video, las redes sociales se convirtieron en un desastre lleno de comentarios de todos tipos. Esto llevó incluso a que revivieran viejas teorías que nacieron por una presentación previa donde se habló de playback, lo que hizo que algunos conectaran puntos sin saber que el problema era el audio del celular.

Algunos otros usuarios también recordaron que “Muñeca de trapo” es una canción difícil de interpretar en vivo, posiblemente la más complicada para la banda, esto gracias a sus notas altas y energía constante.

¿La solución? Bajar el tono

El video también se llenó de fans que conocen sobre música y no dudaron en señalar que la voz cambió con los años y eso es completamente normal, por lo que lo más inteligente que puede hacer La Oreja de Van Gogh es bajar medio tono o un tono completo. Esto NO debe ser considerado un “fracaso”; es estrategia profesional.

El gran regreso de La Oreja de Van Gogh en su gira 2026

En 2026, La Oreja de Van Gogh llevará a cabo su gira, la cual inicia el 9 de mayo en Bilbao y recorre ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona y más. Este tour celebra el regreso de sus integrantes originales, luego de que Amaia Montero anunciara su regreso.

