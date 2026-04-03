Fecha y hora de la venta de boletos del CONCIERTO de WOODZ en la Ciudad de México

El cantante surcoreano Woodz ha confirmado su próximo concierto en México, el cuál forma parte de su gira “2026 WOODZ WORLD TOUR: Archive. 1” mismo que se llevará a cabo el 21 de julio en La Maraka. Esta noticia sin duda ha generado gran emoción entre todos y cada uno de sus fans.

Fecha y hora de la venta de boletos del Concierto de Woodz en México

La venta de boletos comenzará este 4 de abril a partir de las ocho de la mañana. El precio de cada entrada va desde los $900 pesos mexicanos hasta los $3,700 y el lugar donde se llevará a cabo cuenta con un escenario, pista general y un segundo piso general, que es el espacio en donde estarán distribuidos los accesos que se encontrarán a la venta.

CONCIERTO de WOODZ en la Ciudad de México: ¿Qué incluyen los boletos?

Para esta presentación habrá a la venta cuatro tipos de boletos, a continuación te decimos qué incluye cada una de las entradas que quieras adquirir.

Paquete VVIP: Su precio es de $3,700 pesos mexicanos e incluye una foto grupal de hasta 14 personas con Woodz, un boleto en pista general, 1 póster firmado por el cantante, acceso anticipado al recinto, venta prioritaria de la merch oficial, estar presente en la prueba de sonido y una Hi-Bye Session; es decir, podrás tener una interacción rápida y breve con el cantante.



Su precio es de $3,700 pesos mexicanos e incluye una foto grupal de hasta 14 personas con Woodz, un boleto en pista general, 1 póster firmado por el cantante, acceso anticipado al recinto, venta prioritaria de la merch oficial, estar presente en la prueba de sonido y una Hi-Bye Session; es decir, podrás tener una interacción rápida y breve con el cantante. Paquete VIP: Su precio es de $2000 pesos mexicanos e incluye una entrada general en pista general, acceso anticipado al recinto (después de los del paquete VVIP), venta prioritaria de la merch oficial, Hi-Bye Session y estar presente en la prueba de sonido.



Su precio es de $2000 pesos mexicanos e incluye una entrada general en pista general, acceso anticipado al recinto (después de los del paquete VVIP), venta prioritaria de la merch oficial, Hi-Bye Session y estar presente en la prueba de sonido. Pista general: Tendrá un precio de $900 pesos mexicanos.



Tendrá un precio de $900 pesos mexicanos. Segundo piso general: Tendrá un precio de $1000 pesos mexicanos. El registro para la preventa ya se encuentra disponible a través de la boletera oficial.

¿Quién es el cantante surcoreano Woodz?

Cho Seung-youn, mejor conocido como “Woodz” es uno de los cantantes surcoreanos más reconocidos hoy en día. Antes de despegar su carrera como solista formó parte de los grupos UNIQ y X1. No solo ha destacado en el canto sino también en la producción musical y la composición. Hoy en día cuenta con grandes éxitos como "Drowning" , "Feel Like", "Amnesia", "Waiting", "CINEMA", "Human Extinction", "ABYSS", "NA NA NA", entre otros.