Rivalidades en Fortnite: Todo lo que tienes que saber del nuevo mapa y kit de armas de este capítulo

Uno de los shooters más famosos de los últimos tiempos llega con un nuevo capítulo de su segunda temporada, causando un hype tremendo porque vienen nuevos mapas, armas y un pase de batalla fuera de serie. Esto sin contar que la temática es “Rivalidades”, algo que promete enfrentamientos intensos y momentos épicos dentro del juego. Pero no esperes más, aquí te decimos cada aspecto que tienes que saber de esta temporada para que seas el más experto entre tu squad.

¿Cómo nació “Rivalidades” en Fortnite, el concepto del nuevo capítulo?

Quienes han estado al pendiente del lore del videojuego entenderán que esto era algo que tarde o temprano pasaría, ya que comienza una batalla épica entre La Fundación y el Rey de Hielo. Epic Games optó por hacer de esta temporada un verdadero campo de batalla, con duelos intensos por recompensas insólitas dentro de un pase de batalla fuera de serie que eleva la experiencia para todos los jugadores.

¿Cómo es el nuevo mapa en la nueva temporada de Fortnite?

No esperes una renovación completa del mapa, pero sí veremos nuevas locaciones como el Santuario Eterno, Fuerte del Miedo y Territorio Tenebroso. Si bien Epic Games anunció actualizaciones dinámicas, esto quiere decir que los usuarios se podrán desplazar más rápido y tener rotaciones más ágiles, lo que permitirá reaccionar de inmediato en enfrentamientos y lograr esos headshots clave durante la partida.

Recompensas en el pase de batalla de Fortnite Rivalidades

La primera recompensa que tendremos al adquirir el pase de batalla es la skin del Rey de Nieve Exaltado. Además, si eres de los que logran terminar el pase antes del 27 de marzo, podrás obtener el estilo especial de La Fundación con todos sus accesorios. Lo más especial y exclusivo llega al completar en su totalidad el pase de batalla, ya que podrás desbloquear a La Fundación (Isomérica). Prepárate para esta nueva temporada de Fortnite y demuestra a tu dúo o squad tu capacidad dentro del campo de batalla.

