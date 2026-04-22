¡Game Boy cumple 37 años! Estos son 7 títulos que revolucionaron las consolas portátiles; no creerás cuál es el más vendido
¡Estos son los títulos del icónico Game Boy que debiste de haber jugado al menos una vez!
Este martes 21 de abril Nintendo se encuentra de fiesta pues el mítico Game Boy está cumpliendo 37 años, por lo que está pasando de ser consola portátil retro a una auténtica reliquia y no es para menos pues con su llegada se revolucionó el mundo de los videojuegos.
Fue el 21 de abril de 1989 que se lanzó a la venta en Japón y el resto ha sido historia, pues fue todo un éxito en el mercado e incluso ayudó a la compañía a posicionarse en todo el mundo, siendo una consola portátil innovadora así como visionaria a lo que años después vendría, pero si hay algo que todo mundo amó más que su portabilidad, fueron los títulos que llegaron con este.
¿Cuáles fueron los videojuegos del Game Boy más vendidos?
Es importante que tomemos como referencia que los títulos más vendidos son sinónimo de los más queridos por el público, por lo que te compartiremos una breve lista de los mejores éxitos del Game Boy.
- Baseball: Este juego de 1989 fue uno de los títulos deportivos más aclamados, pues aunque fue uno de los títulos originales del Game Boy su jugabilidad era adictiva.
- Alleyway: Otro de los títulos que se hicieron populares por todo el mundo era este que consistía en controlar una barra donde debía de rebotar una pelota y así debías destruir los bloques.
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening: Este título de 1993 se convirtió en uno de los más queridos gracias a su jugabilidad y sobre todo, por su historia, la que nos dio un mayor desarrollo de Link.
Kirby’s Dream Land: Sin duda alguna, este es uno de los videojuegos de Kirby más queridos solo por ser el primero de esta historia, el cuál introdujo en 19921 a este personaje al mundo de Nintendo.
- Dr. Mario: Este videojuego de 1990 nos trajo a Mario en su faceta de doctor donde buscaba erradicar un virus a través de puzzles, siendo tanto entretenido como fácil de jugar.
- Super Mario Land: El primer juego de Mario para consolas portátiles fue todo un éxito, pues en 1989 esta saga se encontraba en su mayor apogeo, lo que hizo que esta adaptación fuera un gran éxito al mantener su jugabilidad.
- Tetris: Este quizá es uno de los títulos más populares de todos los tiempos, pues revolucionó el género de los puzzles, siendo que tuvo 35 millones de ventas y hoy en día es uno de los videojuegos más jugados por diferentes generaciones.