¡Game Boy cumple 37 años! Estos son 7 títulos que revolucionaron las consolas portátiles; no creerás cuál es el más vendido

Este martes 21 de abril Nintendo se encuentra de fiesta pues el mítico Game Boy está cumpliendo 37 años, por lo que está pasando de ser consola portátil retro a una auténtica reliquia y no es para menos pues con su llegada se revolucionó el mundo de los videojuegos.

Fue el 21 de abril de 1989 que se lanzó a la venta en Japón y el resto ha sido historia, pues fue todo un éxito en el mercado e incluso ayudó a la compañía a posicionarse en todo el mundo, siendo una consola portátil innovadora así como visionaria a lo que años después vendría, pero si hay algo que todo mundo amó más que su portabilidad, fueron los títulos que llegaron con este.

¿Cuáles fueron los videojuegos del Game Boy más vendidos?

Es importante que tomemos como referencia que los títulos más vendidos son sinónimo de los más queridos por el público, por lo que te compartiremos una breve lista de los mejores éxitos del Game Boy.

