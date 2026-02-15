LUTO en los videojuegos: Muere Hideki Sato, creador de las consolas SEGA, a los 77 años
La industria del videojuego despide a una figura vinculada a las consolas más queridas de Sega, dejando un legado imborrable en generaciones de jugadores.
El mundo y fans del gaming fueron sorprendidos este domingo con la lamentable noticia del fallecimiento de Hideki Sato, diseñador de las consolas “Sega”.
De acuerdo con medios japoneses el antiguo presidente de Sega y diseñador de consolas falleció el día de ayer a los 77 años de edad. Sin embargo, su legado quedará en la memoria de muchos fans alrededor del mundo. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.
Hideki Sato, conocido como el padre del hardware de Sega, falleció ayer. Fue un hombre verdaderamente grandioso que cautivó la historia de los videojuegos japoneses y a los fanáticos de Sega en todo el mundo, expresó el medio Beep21.
