Nintendo Direct Partner Showcase: todos los anuncios y juegos revelados hoy 5 de febrero

Si te preguntas qué juegos y anuncios se presentaron en el Nintendo Direct Partner Showcase de hoy 5 de febrero, aquí encontrarás el resumen con cada revelación, tráilers, fechas de lanzamiento y sorpresas que llegan a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Prepárate para tener toda la información de lo que sucedió esta mañana en el evento de Nintendo y conoce los títulos que llegarán próximamente a la consola.

Qué anuncios salieron en Nintendo Direct hoy

A continuación, te dejamos todos los anuncios en el orden en el que salieron en la transmisión:

Orbitals - verano 2026

Un nuevo juego con una aventura espacial donde, junto a dos exploradores, deberás salvar tu hogar. Se trata de un juego cooperativo para jugar en pareja y se puede disfrutar en juego online o local.

PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse - 19 Febrero 2026

Prepárate para enfrentar una aterradora historia llena de misterio paranormal. Conoce personajes, sus historias y las leyendas en torno a las apariciones recientes.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS -2026

Un nuevo juego de Captain Tsubasa con más de 100 personajes que representan 22 equipos. Gana los partidos con los nuevos ataques que vienen en esta segunda entrega.

TOKYO SCRAMBLE - 11 de febrero 2026

Prepárate para disfrutar de este nuevo survival horror. Aquí llegarás a un mundo subterráneo y tu objetivo será salir con vida de ahí. Sin embargo, no será tarea fácil, pues tendrás que escapar de enormes criaturas de las cuales solo puedes esconderte. Disponible para Nintendo Switch 1 y 2.

Valheim - 2026

Es hora de pelear, construir y enfrentarse a todo para sobrevivir. Explora el bosque, construye armas, prepara la comida. En este juego el objetivo es sobrevivir, pero ten cuidado, no es tan fácil como parece. Puedes explorar la isla y el mar junto a otros 10 jugadores online.

Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition - Disponible hoy

Regresa Hollow Knight con una versión mejorada para Nintendo Switch 2. Si ya cuentas con la versión anterior y tienes la más nueva consola de Nintendo, podrás hacer el upgrade sin costo adicional.

eFootball Kick-Off! - Verano 2026

Disfruta del fútbol con este juego de Konami. Construye tu club, contrata jugadores y compite en torneos de todo el mundo. Conviértete en el mejor jugador este verano.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 10 de junio 2026

Si te gustan los juegos de acción RPG, este título es para ti. Emprende una aventura ancestral y enfréntate a las maldiciones que agobian al mundo. Puedes probar el demo desde hoy.

Más anuncios del Nintendo Direct Partner Showcase

SUPER BOMBERMAN COLLECTION - Nintendo Switch 1 y 2 - Disponible hoy

- Nintendo Switch 1 y 2 - Disponible hoy FINAL FANTASY VII REBIRTH - Nintendo Switch 2 - 3 de junio de 2026

- Nintendo Switch 2 - 3 de junio de 2026 PRAGMATA - Nintendo Switch 2 - 24 de abril 2026

- Nintendo Switch 2 - 24 de abril 2026 TUROK ORIGINS - Nintendo Switch 2 - Otoño 2026

- Nintendo Switch 2 - Otoño 2026 Console Archives and Arcade Archives 2 - Cool Borders y Ninja Gaiden II: The Dark Sword of chaos - Disponible Hoy

- Cool Borders y Ninja Gaiden II: The Dark Sword of chaos - Disponible Hoy Scott Pilgrim EX - 3 de marzo 2026

- 3 de marzo 2026 Another Eden Begins

REANIMAL - 13 de febrero 2026

- 13 de febrero 2026 WWE 2K 26 - 13 marzo 2026

13 marzo 2026 Star Trek: Voyager - Across the Unknown - 18 de febrero 2026

- 18 de febrero 2026 Disney Dreamlight Valley - 25 de marzo 2026

- 25 de marzo 2026 PGA Tour 2k25 - 6 de febrero 2026

- 6 de febrero 2026 Culdcept Begins - 16 de julio de 2026

16 de julio de 2026 Goat Simulatos 3 - 1 de abril de 2026

- 1 de abril de 2026 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - 18 de marzo de 2026

- 18 de marzo de 2026 Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition - 22 de mayo de 2026

Resident Evil requiem llega a Nintendo Switch con grandes sorpresas para los fans

Nintendo sorprendió a todos los fans cuando no solo anunció la llegada de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2 para el 27 de febrero de 2026. También lleno de emoción cuando reveló que junto a esta entrega llega un Nintendo Switch 2 Pro Controller edición especial de Resident Evil requiem. Por si esto te pareciera poco, también llegan dos amiibo de Chris y Leon, los cuales, al vincularlos al juego, te regalan skins y armas.

Bethesda se une a Nintendo y trae juegos esenciales para Nintendo Switch 2

Bethesda hizo su aparición especial en el Nintendo Direct Partner Showcase para compartir con los fans los juegos que llegan a la nueva consola de Nintendo este año:

