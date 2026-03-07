Filtraciones aseguran que llegarán en 2027 el remake de Resident Evil 1 y Código Veronica

Tras el rotundo éxito de Resident Evil Requiem y el 30.º aniversario de la franquicia Resident Evil, los fans comenzaron a especular sobre un posible remake de Resident Evil – Code: Veronica y del primer Resident Evil. Sin embargo, hasta ahora nada ha sido confirmado oficialmente por Capcom. Aun así, recientemente en redes sociales y foros la expectativa ha aumentado considerablemente para la posible llegada de estos proyectos alrededor de 2027. Esto se debe principalmente a comentarios del filtrador Dusk Golem, quien en los últimos días ha compartido información que muchos consideran bastante interesante.

Ada Wong was more present in the Capcom Showcase today than she was in Resident Evil Requiem.



(shot from the new Resident Evil 2 on-rail shooter arcade game that Bandai Namco is making.) pic.twitter.com/Hs3iVOQCK8 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 5, 2026

Todo lo que se ha filtrado sobre el remake de Resident Evil 1 y Resident Evil: Code Veronica

Con las últimas entregas de la saga, muchos fans han pedido que los títulos clásicos reciban el mismo tratamiento gráfico utilizando el motor moderno que Capcom ha empleado en los remakes recientes. Debido a esto, la compañía ha apostado por rehacer algunas de las entregas más populares de la franquicia, lo que ha alimentado los rumores sobre el posible regreso del Resident Evil original y de Code Veronica.

Sin embargo, durante mucho tiempo muchos consideraban esta idea poco probable, especialmente en el caso de Resident Evil 1, ya que el juego ya cuenta con un remake. El título original se lanzó en 1996 y posteriormente recibió una versión rehecha que hoy en día ya tiene más de dos décadas desde su lanzamiento.

Dusk Golem es conocido dentro de la comunidad por filtrar información relacionada con la saga Resident Evil, por lo que sus comentarios suelen llamar la atención de los fans. Aunque se ha mencionado que algunos de estos proyectos apenas estarían en fases iniciales de desarrollo y aún faltarían varios años para verlos, el filtrador aseguró que existen indicios fuertes de que varios de ellos realmente están en camino.

¿Qué tendría planeado Capcom para el futuro de Resident Evil?