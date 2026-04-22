¿Tendremos más de The Last of Us? Troy Baker hace IMPACTANTE declaración sobre el personaje de Joel

Esta no la veíamos venir; ahora todo parece indicar que podría haber más de Joel y en The Last of Us. Resulta que el actor Troy Baker, quien dio vida al personaje en los videojuegos, aseguró en una reciente entrevista que “no hemos visto lo último de Joel”; esto abre un mundo de posibilidades de nuevos juegos, historias o adaptaciones. Sus declaraciones además llegan en un año donde la serie de HBO sigue expandiendo el universo con una nueva temporada.

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¿Qué dijo exactamente Troy Baker sobre Joel?

Bajer dejó claro una cosa: Joel sigue teniendo futuro. Según sus propias palabras, con él se pueden seguir construyendo más cosas, pues aún tiene mucha historia detrás de él que aún se puede contar. Pero sobre todo, llama la atención que no descartara la posibilidad de nuevas historias que contar. Incluso mencionó que podría haber cómics, cine y más adaptaciones posibles en camino.

The Last of Us video game actor Troy Baker has said there's more to come for his character Joel, potentially including "more games." https://t.co/m3aJoP6gRD pic.twitter.com/GbnbhCX1Uu — IGN (@IGN) April 22, 2026

¿Cómo encaja esto con la serie de HBO?

Aquí es donde todo se vuelve interesante, pues en la serie Joel, quien es interpretado por Pedro Pascal, tiene un destino muy claro que ya impactó a los fans. Por lo que es poco probable que dentro de estas temporadas se llegue a sumar algún elemento extra del personaje con el actor. Sin embargo, podríamos esperar a lo mejor algún tipo de spin-off de la serie.

¿Significa que habrá nuevos juegos de The Last of Us?

La verdad es que no lo podemos confirmar, ya que no hay nada oficial que dé indicios de que se esté trabajando en una nueva historia. Sin embargo, cabe señalar que, con el enorme éxito de la franquicia, no es descabellado que se realicen nuevos proyectos en torno a este personaje o incluso en torno al mismo universo. Es muy probable también que lo que lleguemos a ver no necesariamente sea un videojuego, ya que, como el mismo actor resaltó, podríamos ver cómics, libros, entre otro tipo de formatos.