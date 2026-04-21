Xbox México CONFIRMA baja de precios del Game Pass Ultimate, conoce cuánto va a costar ahora

Este martes la comunidad gamer amaneció con una gran noticia pues se ha hecho completamente oficial que el Game Pass Ultimate de Xbox México bajará de precio, un hecho que ha puesto felices a más de uno, pues la cultura del gamming en línea cada vez se hace más grande en nuestro país.

El Xbox Game Pass Ultimate se ha consolidado como una de las suscripciones más importantes de la actualidad pues en este, Microsoft combina más de 400 títulos de videojuegos en consola y PC, donde se destaca su gran presencia en el modo multijugador en línea y en la nube.

¿Cuánto costará el Xbox Game Pass Ultimate?

A partir de este martes 21 de abril de 2026 el Game Pass Ultimate y el PC Game Pass tendrán los siguientes precios:



Game Pass Essential - $169 pesos

Game Pass Premium - $219 pesos

Game Pass Ultimate - $339 pesos

¿Qué puedo hacer con el Game Pass Ultimate?

Además de tener acceso a más de 400 títulos de Xbox, PC y dispositivos compatibles, también llegarán nuevos juegos desde el día de su lanzamiento; además incluirá el Club de Fortnite, EA Play y Ubisoft+ Classics, como la nube y juegos multijugador en línea para una consola.

Estamos bajando el precio de Xbox Game Pass Ultimate.



Los próximos títulos de Call of Duty llegarán a Xbox Game Pass Ultimate aproximadamente un año después de su lanzamiento. Mientras tanto, podrás seguir disfrutando de los títulos actuales de COD, cientos de juegos en consola… — Xbox México (@XboxMexico) April 21, 2026

Aunque estos descuentos han generado reacciones muy positivas, también se confirmó que los próximos títulos de Call of Duty no estarán disponibles para el Game Pass Ultimate ni el PC Game Pass en estos lanzamientos, siendo que llegarán hasta la próxima temporada navideña, aunque los títulos ya existentes sí estarán disponibles.

El formato streaming se apodera de los videojuegos

No es un secreto que en los últimos años los juegos online se han vuelto bastante populares, incluso superando por mucho a los formatos físicos, un ejemplo puede ser Fornite, quien en su servidor recibe cientos de miles de usuarios cada día, por lo que apostar por una mayor calidad a la experiencia de suscripción podría ser una pauta hacia el futuro del gamming.

