OFICIAL: Lanzan colección de zapatillas inspirada en Rápido y Furioso; estos son TODOS los modelos

A más de 20 años de su estreno, la primera entrega de Rápidos y Furiosos se ha convertido en todo un ícono de la cultura popular. La saga - enfocada en carreras y autos de lujo - es una de las más taquilleras en la historia del cine, por lo que su legado es innegable. Para conmemorarlo, PUMA ha lanzado una nueva colección de zapatillas, inspirada en las películas, específicamente, en las primeras cintas.

Así es la colección de zapatillas inspirada en Rápidos y Furiosos

Esta nueva colección es resultado de una colaboración entre la citada marca y el baloncestista LaMelo Ball. Los diseños se basan específicamente en dos vehículos utilizados por Brian O’Conner (Paul Walker), uno de Dominic Toretto (Vin Diesel) y otro más de Suki (Devon Aoki), dando como resultado cuatro modelos completamente diferentes, todos alusivos a la emblemática saga. La colección estará disponible hasta el 12 de febrero.

¿Cuántas películas hay de Rápido y Furioso?

Desde su estreno en 2001, la saga de Rápido y Furiosos cuenta con un total de diez títulos principales, hasta el momento. Estas son TODAS las películas que existen de Rápido y Furioso:



Rápido y Furioso (2001)

Más Rápido, más furioso (2003)

Rápido y Furioso: reto Tokio (2006)

Rápidos y Furiosos (2009)

Rápidos y Furiosos: 5in control (2011)

Rápidos y Furiosos 6 (2013)

Rápidos y Furiosos 7 (2015)

Rápidos y Furiosos 8 (2017)

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

Rápidos y Furiosos 9

Rápidos y Furiosos X (2023)

¿Qué se sabe sobre la próxima y ÚLTIMA película de Fast & Furious?

Rápidos y Furiosos X estará dividida en dos partes. La segunda entrega, Rápidos y Furiosos X: Parte dos, será la última de la saga, lo que pondrá fin a la historia que comenzó hace ya un cuarto de siglo. De momento, no se sabe mucho de la película, más que la cinta llegará a cines en marzo de 2028. No obstante, diversos reportes aseguran que el cast confirmado incluye a Vin Diesel (Dominic Toretto), Dwyane Johnson (Luke Hobbs), Jason Momoa (Dante Reyes) y Jason Statham (Deckard Shaw). También se ha informado que el personaje de Paul Walker (Brian O’Conner) regresará, aunque aún no se sabe cómo.