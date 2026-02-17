OFICIAL: ¡Miley Cyrus regresa como Hannah Montana! Revelan teaser y fecha de estreno del especial por el 20° Aniversario

¡Es oficial! Tendremos lo mejor de ambos mundos: ¡Miley Cyrus regresa como la emblemática Hannah Montana para un especial por el 20° aniversario de la serie! La mañana de este martes, 17 de febrero, la superestrella - en conjunto con Disney - sorprendió con la revelación de un nuevo teaser y la fecha de estreno del tan esperado proyecto. A continuación, te compartimos TODOS los detalles.

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana: revelan teaser oficial

En este primer teaser se muestran las zapatillas de Miley Cyrus - en lo que parece ser su papel de Hannah Montana - descendiendo de una limusina negra. Las placas del vehículo muestran las iniciales de la icónica estrella pop (HM) junto al número 20, haciendo referencia al aniversario. Al final, aparece la leyenda: The Hannah Montana 20th Anniversary Special.

¿Cuándo se estrena el especial por el 20° Aniversario de Hannah Montana? Fecha oficial de estreno

La fecha de estreno del especial del 20° Aniversario de Hannah Montana está programada para el próximo 24 de marzo, mismo día en el que se estrenó el primer episodio de la serie en 2006. El especial se lanzará de manera exclusiva en la plataforma de streaming de Disney+. Si bien el proyecto se ha manejado con cierto nivel de hermetismo, reportes apuntan a que este especial será un concierto único para honrar a aquella estrella pop de Crowley Corners, Tennessee, que se mudó a Malibú, California, junto a su padre y su hermano.

También se espera un emotivo reencuentro con los protagonistas de la serie, como Emily Osment (Lilly), Jason Earles (Jackson) y Mitchel Musso (Oliver), así como el padre de la estrella, Billy Ray Cyrus (Robby), con quien Miley recientemente hizo las paces. A continuación, te compartimos el teaser oficial:

Miley Cyrus, lista para abrazar su pasado y volver como Hannah Montana

Una vez que Hannah Montana llegó a su fin, Miley hizo todo lo posible para separarse del papel. No obstante, tras ver su vida en retrospección, la estrella logró hacer las paces con Hannah. En 2024, la ganadora al Grammy fue reconocida con el premio de “Leyenda Disney” por su legado en la compañía del ratón, pues Hannah Montana es una de las series más exitosas en la historia de la empresa, sin mencionar su impacto en la cultura popular. “Sin Hannah, no existiría esta versión de mí”, aseguró Miley Para On Air With Ryan Seacrest.