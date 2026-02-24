Revelan el primer teaser oficial de la NUEVA serie de Orgullo y Prejuicio: fecha de estreno y elenco
Tras meses de espera, finalmente se ha dado a conocer el primer teaser de la nueva serie de streaming, Orgullo y Prejuicio. Aquí los detalles: fecha de estreno, elenco y más.
¡Hoy ganaron las girlies! Tras meses de espera, finalmente se ha dado a conocer el primer teaser oficial de la nueva serie de streaming de Orgullo y Prejuicio (Pride & Prejudice, en inglés), basada en la emblemática obra homónima de Jane Austen. La serie, protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, se estrenará a finales de año en plataformas digitales y aquí te compartimos todos los detalles: elenco, de qué trata, fecha de estreno y más….
Escrita por Jane Austen en 1813, Orgullo y Prejuicio se mantiene como todo un clásico del romanticismo. Según se ha revelado, la nueva serie de streaming será una adaptación fiel a la novela y contará de seis episodios. A grandes rasgos, la obra sigue la historia de amor entre Elizabeth Bennet (Emma Corrin) y el Sr. Darcy (Jack Lowden). El primer teaser, revelado este martes, muestra a los actores caracterizados como una de las parejas más queridas de la literatura inglesa, el cine y la televisión.
First look at the upcoming ‘PRIDE AND PREJUDICE’ series, starring Emma Corrin and Jack Lowden.— Film Updates (@FilmUpdates) February 24, 2026
Premiering this fall on Netflix. pic.twitter.com/79g3PrHRgI
Orgullo y Prejuicio 2026: ¿De qué trata la nueva serie de streaming?
Dado que la serie es una adaptación fiel a la obra de Austen, los espectadores serán testigos de la historia de amor entre Elizabeth Bennet, una joven ingeniosa y con muchos prejuicios, proveniente de una familia de clase media, y el Sr. Fitzwilliam Darcy, un arrogante terrateniente adinerado. La obra nos muestra cómo Elizabeth va dejando de lado sus prejuicios, mientras que Darcy se despide de su orgullo, para dar paso a uno de los romances más emblemáticos de la literatura inglesa.
¿Quiénes aparecen en la serie de Pride & Prejudice? Este es el elenco
La actriz Emma Corrin (Nosferatu, Black Mirror) es la encargada de dar vida a la querida y testaruda Elizabeth Benet, mientras que Jack Lowden (Slow Horses, Benediction) interpreta al orgulloso Sr. Darcy. El elenco también está conformado por:
- Olivia Colman (The Crown) - Sra. Bennet
- Rufus Sewell (The Diplomat) - Sr. Bennet
- Freya Mavor (Industry) - Jane Bennet
- Jamie Demetriou (Barbie) - Sr. Collins
- Daryl McCormack (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) - Sr. Bingley
- Rhea Norwood (Heartstopper) - Lydia Bennett
- Hopey Parish - Mary Bennet
- Hollie Avery - Kitty Bennett
- Siena Kelly - Caroline Bingley
- Fiona Shaw (Harry Potter) - Lady Catherine de Bourgh
¿Cuándo se estrena Orgullo y Prejuicio?
La nueva serie de Orgullo y Prejuicio se estrenará en streaming a finales de año, en otoño de 2026, y los fans no pueden esperar escuchar el ya mítico “Usted me ha hechizado en cuerpo y alma”. Por ahora, no queda más que esperar a que se revelen nuevos avances de la tan esperada producción.