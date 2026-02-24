Revelan el primer teaser oficial de la NUEVA serie de Orgullo y Prejuicio: fecha de estreno y elenco

¡Hoy ganaron las girlies! Tras meses de espera, finalmente se ha dado a conocer el primer teaser oficial de la nueva serie de streaming de Orgullo y Prejuicio (Pride & Prejudice, en inglés), basada en la emblemática obra homónima de Jane Austen. La serie, protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, se estrenará a finales de año en plataformas digitales y aquí te compartimos todos los detalles: elenco, de qué trata, fecha de estreno y más….

Revelan el primer teaser oficial de la NUEVA serie de Orgullo y Prejuicio

Escrita por Jane Austen en 1813, Orgullo y Prejuicio se mantiene como todo un clásico del romanticismo. Según se ha revelado, la nueva serie de streaming será una adaptación fiel a la novela y contará de seis episodios. A grandes rasgos, la obra sigue la historia de amor entre Elizabeth Bennet (Emma Corrin) y el Sr. Darcy (Jack Lowden). El primer teaser, revelado este martes, muestra a los actores caracterizados como una de las parejas más queridas de la literatura inglesa, el cine y la televisión.

First look at the upcoming ‘PRIDE AND PREJUDICE’ series, starring Emma Corrin and Jack Lowden.



Premiering this fall on Netflix. pic.twitter.com/79g3PrHRgI — Film Updates (@FilmUpdates) February 24, 2026

Orgullo y Prejuicio 2026: ¿De qué trata la nueva serie de streaming?

Dado que la serie es una adaptación fiel a la obra de Austen, los espectadores serán testigos de la historia de amor entre Elizabeth Bennet, una joven ingeniosa y con muchos prejuicios, proveniente de una familia de clase media, y el Sr. Fitzwilliam Darcy, un arrogante terrateniente adinerado. La obra nos muestra cómo Elizabeth va dejando de lado sus prejuicios, mientras que Darcy se despide de su orgullo, para dar paso a uno de los romances más emblemáticos de la literatura inglesa.

¿Quiénes aparecen en la serie de Pride & Prejudice? Este es el elenco

La actriz Emma Corrin (Nosferatu, Black Mirror) es la encargada de dar vida a la querida y testaruda Elizabeth Benet, mientras que Jack Lowden (Slow Horses, Benediction) interpreta al orgulloso Sr. Darcy. El elenco también está conformado por:



Olivia Colman ( The Crown ) - Sra. Bennet

) - Sra. Bennet Rufus Sewell ( The Diplomat ) - Sr. Bennet

) - Sr. Bennet Freya Mavor ( Industry ) - Jane Bennet

) - Jane Bennet Jamie Demetriou ( Barbie ) - Sr. Collins

) - Sr. Collins Daryl McCormack ( Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ) - Sr. Bingley

) - Sr. Bingley Rhea Norwood ( Heartstopper ) - Lydia Bennett

) - Lydia Bennett Hopey Parish - Mary Bennet

Hollie Avery - Kitty Bennett

Siena Kelly - Caroline Bingley

Fiona Shaw (Harry Potter) - Lady Catherine de Bourgh

¿Cuándo se estrena Orgullo y Prejuicio?

La nueva serie de Orgullo y Prejuicio se estrenará en streaming a finales de año, en otoño de 2026, y los fans no pueden esperar escuchar el ya mítico “Usted me ha hechizado en cuerpo y alma”. Por ahora, no queda más que esperar a que se revelen nuevos avances de la tan esperada producción.