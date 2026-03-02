Es casi imposible complacer a todos, eso es un hecho. Sin embargo, hay muchas ocasiones en que la decisión de los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos puede terminar siendo extraña o hasta desatinada. A continuación te diremos cuáles son las 10 peores películas que ganaron el Premio Oscar por Mejor Película, con base en su calificación impuesta por la crítica.

No todas las cintas multipremiadas envejecen igual de bien, o en ocasiones parece que la emoción por cierta película es algo pasajero y termina siendo olvidada.

Las 10 peores películas que ganaron el Premio Oscar a Mejor Película en los últimos 39 años

La plataforma de crítica especializada Metacritic hizo un ranking de las cintas ganadoras del premio por Mejor Película desde 1987 a 2025. Para ello se basó en la calificación promedio que esas películas tienen por parte de la crítica profesional. Estas son las 10 peores en su lista.

Cabe aclarar que no se trata de malas películas en sí, pero sí quedaron peor calificadas a comparación de otras ganadoras.



"Rain Man" (1988), con calificación de 65 sobre 100.

"Crash" (2005), con 66/100.

"Gladiador" (2000), con 67/100.

"Corazón valiente" (1995), con 68/100.

"Green Book" (2018), con 69/100.

"Una mente brillante" (2001), "Danza con lobos" (1990) y "CODA", con 72/100.

"Titanic" (1997), con 75/100.

"El último emperador (1987), con 76/100.

Las 10 peores películas que ganaron Mejor Película, en toda la historia de los Oscar

La plataforma Rotten Tomatoes, que reúne críticas tanto especializadas como del público en general, hizo un listado de todas las cintas que han ganado Mejor Película en la historia de los Oscar, ordenadas de la peor a la mejor con base en su calificación. Según su lista, estas son las 10 peores.

