Los Oscars 2025 se visten de gala con los looks de las celebridades del cine

Los Bomberos de Los Ángeles fueron los primeros en desfilar por la alfombra roja, en honor a su reacción ante los incendios catastróficos en California | Foto: Gregg DeGuire/Penske Media via Getty Images

Members of the Los Angeles Fire Department at the 97th Oscars held at the Dolby Theatre on March 2, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Gregg DeGuire/Penske Media via Getty Images)