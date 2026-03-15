Amy Madigan hace HISTORIA en los Premios Oscar 2026: gana Mejor Actriz de Reparto, 40 años después de su primera nominación

¡La tía Gladys hace HISTORIA en los Premios Oscar 2026! La oriunda de Chicago, Illinois, se llevó su primer Oscar por Mejor Actriz de Reparto, a los 75 años, gracias a su IMPECABLE actuación en Weapons. Su victoria llega 40 años después de haber recibido su primera nominación por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).

Congratulations to Amy Madigan for winning the Oscar for Best Supporting Actress for WEAPONS! #Oscars pic.twitter.com/7jUqYJwiLe — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

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Así fue el discurso de Amy Madigan tras ganar su PRIMER Oscar como Mejor Actriz de Reparto

Como era de esperarse, Amy Madigan recibió su PRIMER premio Oscar con ese humor que tanto la caracteriza. La estrella de Weapons bromeó sobre la primera nominación que obtuvo y esta última, asegurando que la GRAN diferencia entre una y otra es que ahora tiene la tan codiciada estatuilla dorada. “Esto es increíble. Todos en la alfombra roja me preguntaban en qué se diferencia esta nominación a la pasada. Lo diferente es que ya lo tengo en las manos”, aseguró la actriz entre risas. Aquí te compartimos su discurso de aceptación completo:

Amy Madigan accepting Best Supporting Actress at the #Oscars. pic.twitter.com/zG80zMLZao — Pop Crave (@PopCrave) March 15, 2026

Weapons, la gran IGNORADA en los Premios Oscar 2026

Amy Madigan se llevó el primer Oscar de su carrera gracias a Weapons (La hora de la desaparición, en español), del director Zach Cregger. No obstante, la cinta de terror fue la gran IGNORADA en los Oscar 2026. La película fue ampliamente reconocida a lo largo de la temporada de premios, sin embargo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no la consideró para ninguna otra categoría, más que para Mejor Actriz de Reparto. Si bien el largometraje fue ignorado, no cabe duda que el género de terror hizo historia esta noche gracias a la victoria de Amy.

Getting to know her little gold guy. Congrats to Amy Madigan on winning Best Supporting Actress for WEAPONS! #Oscars pic.twitter.com/RfXnNBkdsd — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

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