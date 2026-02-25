inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La magia detrás de los Premios Oscar 2026: así se crearon los efectos especiales de las películas nominadas

Desde mundos y criaturas que no existen hasta impactantes choques e incendios. Así se hicieron los efectos especiales de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026.

Videos,
Oscar 2026

Detrás de cada escena inolvidable hay todo un trabajo de producción digital. Conoce a las mentes detrás de los efectos especiales de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026. Ellos son los encargados de crear desde choques e incendios impactantes hasta dar vida a mundos y criaturas que no existen en la realidad. No te pierdas los Oscar este domingo, 15 de marzo, por Azteca 7.

Tags relacionados
Premios Oscar 2026 Temporada de Premios 2026 Películas y Cine