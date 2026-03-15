“I Lied to You” de Sinners es interpretada en vivo en los Premios Oscar 2026: así se vivió el impresionante momento

Sinners hace historia en los Premios Oscar 2026. La cinta de Ryan Coogler batió récords al recibir un total de 16 nominaciones, siendo la película más nominada en la historia de la gala. Entre las menciones recibidas, se encuentra la categoría de Mejor Canción Original por “I Lied To You”, misma que fue interpretada completamente en vivo, como parte de los show musicales de esta noche.

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“I Lied to You” de Sinners es interpretada en vivo en los Premios Oscar: así fue el momento

Con apenas tres categorías anunciadas, Miles Caton - caracterizado como Sammie Moore - se apoderó del Dolby Theatre de Los Ángeles, California, para interpretar el primer número musical de la noche: “I Lied To You” de Sinners. Caton estuvo acompañado de Raphael Saadiq, Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith. Sin duda, uno de los momentos más IMPRESIONANTES de la noche.

holy crap this entire Sinners musical performance at the Oscars was so freaking cool pic.twitter.com/N5NGDwQvRr — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026

¿“I Lied to You” de Sinners ganará Mejor Canción Original?

“I Lied To You” de Sinners compite a Mejor Canción Original con “Golden” (K-Pop Demon Hunters), "Dear me" (Diane Warren: Relentless), "Sweet dreams or joy" (Viva Verdi!) y "Train dreams" (de la película homónima). Si bien la presentación en vivo fue excepcional, lo cierto es que “Golden” tiene mayor probabilidad de llevarse el Oscar en esta categoría. La canción de las HUNTER/X resultó vencedora en los Golden Globes y los Critics Choice Awards, además de llevarse un Grammy; por lo que es altamente probable que se repita la hazaña con los Premios de la Academia. No obstante, en la noche más importante del cine, TODO puede pasar…

Sinners ARRASA con 16 nominaciones en los Oscar 2026

Se lleve o no el galardón a Mejor Canción Original, Sinners ya hizo historia en los Premios Oscar 2026. La película protagonizada por Michael B. Jordan destronó a All About Eve (1950), Titanic (1997), Lalaland (2016), de 14 nominaciones cada una, al sumar un total de 16 menciones en la gala; convirtiéndose en la cinta más nominada en la historia de los Premios. Estas fueron TODAS sus nominaciones:



Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actor (Michael B. Jordan)

Mejor Actor de Reparto (Delroy Lindo)

Mejor Actriz de Reparto (Wunmi Mosaku)

Mejor Guión Original

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Casting

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Música Original

Mejor Fotografía

Mejor Edición

Mejor Canción Original

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

Mejores Efectos Visuales

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