El Capitán América y Iron Man se encontrarán en los Oscar 2026: la reunión de Marvel que ocurrirá en la entrega 98 de los premios de la Academia
En los Oscar 2026 habrá una “reunión” no oficial entre los presentadores, quienes han estado en películas de Marvel. Entre ellos, Chris Evans y Robert Downey Jr.
Los Oscar 2026 pintan para ser imperdibles para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, pues en la lista de presentadores hay toda una reunión de actores que han interpretado a superhéroes y personajes del multiverso. Desde hace varios años no se han juntado figuras de este mismo perfil en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.
Actores de Marvel que serán presentadores en los Oscar 2026
Definitivamente sentiremos nostalgia por las primeras tres fases del Universo Cinematográfico de Marvel, pues dos miembros de "Los Vengadores" originales serán presentadores: Chris Evans, nuestro inolvidable "Capitán América", y Robert Downey Jr., el irremplazable "Iron Man" y quien regresará a Marvel para "Avengers: Doomsday".
Otra actriz que estuvo en Marvel desde el inicio y durante buena parte de su era más exitosa en cine es Gwyneth Paltrow, quien también está en la lista de presentadores; ella interpretó a "Pepper Potts" en la trilogía de "Iron Man" y en las cintas de "Los Vengadores". Zoe Saldaña, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto el año pasado, volverá como presentadora; no olvidemos que ella interpretó a "Gamora" en la trilogía de "Guardianes de la Galaxia", en "Avengers: Infinity War" y "Endgame".
Tal vez "Eternals" no sea una de las películas favoritas de todos si hablamos de Marvel, pero no podemos omitir que Kumail Nanjiani forma parte del multiverso al haber interpretado a "Kingo"; él también forma parte de los presentadores.
De la era más reciente de Marvel habrá dos presentadores de los Oscar 2026: Pedro Pascal, quien actualmente interpreta a "Reed Richards" de "Los 4 Fantásticos", y Lewis Pullman, quien actuó como "Bob/Sentry" de "Thunderbolts/Los Nuevos Vengadores".
