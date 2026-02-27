OFICIAL: Chingu Amiga se une como host digital de los Premios Oscar 2026 en Azteca 7

¡Azteca 7 tendrá una cobertura DE LUJO para los Premios Oscar 2026! El seguimiento de la noche MÁS IMPORTANTE del cine está encabezado por Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche y Pamela Cortes, a quienes se les une Chingu Amiga. La influencer coreana se integra al equipo como host digital, sumando su carisma y estilo a la gran celebración del séptimo arte.

¡Chingu Amiga se une como presentadora digital para la transmisión de los Oscar 2026!

¿Quién es Chingu Amiga, la host digital de los Premios Oscar 2026 en Azteca 7?

Suji Kim, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Chingu Amiga, es una influencer de 34 años que emigró de Corea del Sur a México en 2018. Con la ilusión y el compromiso de cambiar su vida, Suji comenzó a grabar videos para internet, en los que documentaba el choque cultural entre naciones y su respectiva adaptación a un entorno completamente nuevo, así como diversas experiencias con un toque de humor.

A tan sólo tres años de su arribo, Chingu se posicionó como una de las influencers de mayor relevancia en México. En 2024, fue galardonada con el premio Top Creators. Actualmente, la estrella digital cuenta con casi 29 millones de seguidores en TikTok, mientras que sus números en Instagram y Facebook ascienden a 12,1 y 10 millones, respectivamente. Ahora, Chingu se prepara para llevarte el mejor contenido digital de la noche más importante del cine.

¿Cuándo y a qué hora son los Premios Oscar 2026?

La 98a edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo, 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia - que será conducida por Conan O’Brien, por segundo año consecutivo - dará inicio en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, las celebridades comenzarán a desfilar por la alfombra roja desde un par de horas antes.

Oscar 2026: ¿Cómo y dónde ver los premios GRATIS y EN VIVO?

Los Premios Oscar 2026, incluida la red carpet, podrán seguirse completamente EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca 7. Si prefieres el streaming, también podrás seguir la transmisión a través de nuestro sitio web oficial, donde, de igual modo, llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto del evento: lista de ganadores en tiempo real y noticias de último momento.