¿Cómo se selecciona al casting perfecto? Los nominados a la nueva categoría de los Premios Oscar 2026 nos platican

Escoger al ensamble perfecto para que la película se sienta lo más natural posible no es un trabajo fácil, y ahora en el 2026, por primera vez los premios Oscar reconocerán el trabajo de los directores de casting, en una categoría que se inaugura con una lucha de titanes, pues los títulos que compiten Hamnet; Sinners; Una Batalla Tras Otra; El Agente Secreto y Marty Supreme, seguramente darán una batalla única para llevarse esta terna.

