“Solo me gusta dibujar caricaturas": conoce al genio detrás de UP, Intensamente y Soul, tres películas animadas ganadoras del Premio Oscar
Pete Docter es ganador de tres Premios Oscar por su trabajo en Up, Intensamente y Soul, tres de las producciones más reconocidas de Pixar.
Pete Docter ganó tres premios Oscar en la categoría de Mejor Película Animada, pues se encargó de dirigir tres de las películas de Pixar que más nos han hecho llorar: Up: Una Aventura de Altura, Intensamente y Soul. Así es como él recuerda la emoción de estar en la ceremonia de los premios Oscar.
