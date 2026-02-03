“Solo me gusta dibujar caricaturas": conoce al genio detrás de UP, Intensamente y Soul, tres películas animadas ganadoras del Premio Oscar

Pete Docter ganó tres premios Oscar en la categoría de Mejor Película Animada, pues se encargó de dirigir tres de las películas de Pixar que más nos han hecho llorar: Up: Una Aventura de Altura, Intensamente y Soul. Así es como él recuerda la emoción de estar en la ceremonia de los premios Oscar.

No te pierdas los Oscar el próximo 15 de marzo, por Azteca 7.