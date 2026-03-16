Premios Oscar 2026: OFICIAL ya tenemos al PRIMER GANADOR de la nueva categoría a Mejor Casting

Desde 2001 La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no había añadido ninguna nueva categoría a los premios Oscar, algo que cambió este 2026 después de que se anunciara que a partir de la ceremonia 98 y en adelante se estaría premiando al Mejor Casting, y tal cual como lo dice el nombre de la terna se reconocerá el trabajo de los y las directoras de casting, quienes hacen un increíble trabajo al momento de seleccionar a los actores y actrices que conviven dentro de una película.

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La categoría de Mejor Casting por fin se inauguró, y los primeros ganadores de esta nueva terna fueron nada más y nada menos que: Una Batalla Tras Otra, por la directora de casting Cassandra Kulukundis, quien agradeció a La Academia por incluir esta nueva categoría en los premios, reconociendo entonces su trabajo. Dejó en claro que lo que hace no muchas veces es fácil, pues a veces "ni siquiera tenemos el nombre de la película", y claramente no pudo evitar agradecerle al excelente Paul Thomas Anderson por su dirección en toda la película.

Una Batalla Tras Otra competía contra otros grandes títulos de esta temporada de premios: Sinners, Hamnet, Marty Supreme y El Agente Secreto, quienes también contaron con un reparto de excelencia dentro de la película que cada uno de ellos protagonizaron.