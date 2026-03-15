¡Casi 6 millones de pesos! Esta es la bolsa de regalos que le dan a los nominados a los Oscar 2026

Como cada año, los premios de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences atraen la atención mundial para conocer lo mejor del cine por lo que la estatuilla dorada es una de las más cotizadas para el cine, sin embargo, existe otro premio que genera enorme curiosidad, la famosa bolsa de regalos para nominados, mejor conocida como “Everyone Wins Nomine Gift Bag”.

Para muchos es uno de los premios más codiciados pues tiene un valor de más de 350 mil dólares, lo que equivale a casi 6 millones de pesos mexicanos, lo que la convierte en la bolsa de regalos más costosa del entretenimiento.

¿Qué contiene la bolsa de regalos de los Oscar 2026?

La bolsa que es entregada alrededor de 25 nominados por parte de la empresa de marketing Distinctive Assets desde hace más de dos décadas incluye tratamientos estéticos, experiencias de lujo, gadgets y alimentos gourmet.

Asimismo, estancias de villas de lujo en Costa Rica o Ibiza, viajes para ver la aurora boreal en el Ártico, retiros de bienestar y spa, tratamientos estéticos como rejuvenecimiento facial o lipoescultura, cambio de sonrisa con dentistas de Beverly Hills, maletas de lujo y artículos de viaje.

También se encuentran dulces gourmet, pretzels con oro comestible, chocolate premium y snacks. Asimismo, té premium, suplementos. Incluso un acuerdo prenupcial personalizado.

De acuerdo con información difundida, esta bolsa es crear experiencias únicas para los nominados y al mismo tiempo dar visibilidad a las marcas que participan en ella.

¿A quiénes se les entrega esta exclusiva bolsa?

La costosa bolsa “Everyone Wins” se entrega únicamente a algunos nominados de alto perfil, que incluye a mejor actriz, director y actores de reparto, este 2026, se prevé será entregado a 25 nominados.

Entre los nombres que suenan para ser duelos de la bolsa más costosa de regalos están: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Kate Hudson y Michael B. Jordan, entre otros, aunque no ganen la estatuilla, esta bolsa se ha convertido en un premio alternativo que genera gran interés.