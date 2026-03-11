Cuántos Oscar tiene Leonardo DiCaprio y cuántas veces ha sido nominado en los premios de la Academia

Una vez más en su carrera, Leonardo DiCaprio se encuentra compitiendo como Mejor Actor en los Oscar 2026. Aunque su presencia es habitual entre los nominados, es bien sabido que no se ha caracterizado por tener "suerte" en los premios de la Academia. Pero, ¿cuántas veces ha ganado y cuántas veces ha sido nominado, en realidad? Aquí te decimos.

En la edición 98 de los Premios Oscar, sus compañeros de terna son Michael B. Jordan, Wagner Moura, Ethan Hawke y Timothée Chalamet.

Cuántas premios Oscar ha ganado Leonardo DiCaprio

Durante mucho tiempo se especuló en internet cuándo lograría Leonardo DiCaprio ganar su primer Oscar; el tema incluso llegó a convertirse en broma porque el actor destacaba frecuentemente por su trabajo, pero no recibía el reconocimiento más famoso de Hollywood.

Hasta ahora, el protagonista de "Una batalla tras otra" tiene solamente una estatuilla de la Academia. La ganó en 2015 por su interpretación de Hugh Glass en "El renacido", bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu.

En su discurso de aceptación, el actor hizo un agradecimiento al cineasta mexicano y a Emmanuel Lubezki, quien fue premiado como director de fotografía. "Mientras la historia del cine se desarrolla tú has forjado tu camino para hacer historia, en estos dos últimos años. Qué talento tan increíble eres. Gracias a ti y al Chivo por crear una experiencia cinematográfica trascendente para todos".

En total, Leonardo DiCaprio ha estado nominado 8 veces, que a continuación enlistamos.



Mejor Actor de Reparto en 1993, por "¿A quién ama Gilbert Grape?". Mejor Actor en 2004, por "El aviador". Mejor Actor en 2006, por "Diamante de sangre". Mejor Actor en 2013, por "El lobo de Wall Street". Mejor Película por "El lobo de Wall Street", gracias a su rol de productor. Su triunfo como Mejor Actor en 2015. Mejor Actor en 2019, por "Había una vez en Hollywood". Mejor Actor por "Una batalla tras otra".

Si contamos solamente sus nominaciones por actuación hasta la fecha, serían 7. Ese récord lo han alcanzado otros 8 intérpretes: Ingrid Bergman, Jeff Bridges, Richard Burton, Robert Duvall, Jane Fonda, Greer Garson, Dustin Hoffman y Kate Winslet.