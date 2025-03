Así reaccionaron los ganadores de los Oscars 2025

Kieran Culkin se llevó el premio como Mejor Actor de Reparto, por ‘A Real Pain’. | Foto: Kevin Winter/Getty Images

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 02: Kieran Culkin accepts the Best Actor In A Supporting Role award for “A Real Pain” onstage during the 97th Annual Oscars at Dolby Theatre on March 02, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)