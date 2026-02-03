Guionista NOMINADO al Oscar 2026 es ARRESTADO en Teherán, compite en la categoría de Mejor Película Internacional

Mehdi Mahmoudian, guionista que goza de una nominación, en los Oscar 2026, por el trabajo que hizo en 'It Was Just an Accident', fue arrestado el pasado sábado 31 de enero según lo denunciado por el director de la cinta, Jafar Panahi. Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo por el que el guionista sería arrestado, pero se teoriza que podría estar relacionado a que recientemente Mahmoudian habría firmado una petición en contra del líder de la República Islámica y la represión a los manifestantes que no apoyan el régimen.

Panahi a través de sus redes sociales mandó un mensaje en donde denunció el arresto del guionista de 'It Was Just an Accident', en donde dijo:

"Cuarenta y ocho horas antes de su arresto hablamos por teléfono, después de eso se intercambiaron varios mensajes. Le envié mi último mensaje a las 4 a.m. sin respuesta hasta el mediodía del día siguiente. Me preocupé y contacté con amigos en común; ninguno de ellos supo de él. Una hora después, la BBC persa anunció oficialmente que Mehdi Mahmoudian, junto con Abdullah Momeni y Vida Rabbani, habían sido arrestados."

Panahi y Mahmoudian se conocieron en prisión, según lo descrito por el director, ambos pasaron juntos 7 meses en la cárcel, y después de salir él comenzó a trabajar el guion para la ahora nominada al Oscar, decidiendo después pedirle ayuda a Mahmoudian para mejorar y pulir los diálogos de la misma.

¿De qué trata la película It Was Just an Accident?

It Was Just an Accident se inspira en el encarcelamiento del director Jafar Panah, en esta película nos cuenta la historia de Vahid, un mecánico quien fue preso político y quien un día cree reconocer al oficial que lo torturó, Eqbal, por lo que decide secuestrarlo y así embarcarse a sí mismo en una historia que se divide entre el significado de justicia y la compasión.

¿Qué nominaciones obtuvo It Was Just an Accident en los Oscar?

It Was Just an Accident cuenta con dos nominaciones en la edición 98 de los Oscar:

